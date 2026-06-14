Jak si stojí české naděje pro draft NHL: úroda gólmanů, vanilková hra a černý kůň
Bude jedničkou Gavin McKenna nebo Ivar Stenberg? První vede severoamerický žebříček nadějí pro letošní draft NHL, druhý ovládl evropskou hitparádu. Hned za ním následuje lotyšský zázrak Alberts Šmits z finského Jukuritu, který si taky zahrál na MS a byl i na olympiádě. Z českých hráčů se drží nejvýš útočník Adam Novotný, ale nejvíc se pro letošní odvod urodilo brankářů. Jen v nejlepší desítce gólmanů ze zámořských soutěží se jich objevilo šest, výběrem by jich mohlo projít ještě víc. Žádný český gólman ještě nebyl draftován v prvním kole, letos se to může stát.
Adam Novotný
- 18 let
- útočník
- Peterborough, OHL
- Žebříček The Hockey News: 13.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 14. (hráči zámoří)
Jen na nedávných combine testech v Buffalu měl pohovor s 26 kluby. „Odmala jsme s bráchou fandili Philadelphii kvůli Jakubu Voráčkovi. Ale vysněný tým nemám,“ přiznal v rozhovoru o nedávném přijetí stříbrné dvacítky u prezidenta na Pražském hradě. Na svůj věk je chasník z Nového Bydžova fyzicky vyspělý, v testech si vedl výtečně. Silný útočník, dobrý bruslař a střelec, který zároveň umí tvořit hru. Z MS 20 má bronz a stříbro, v první sezoně v OHL vyhrál bodování Peterboroughu, i když mu styl týmu nedopřál moc svobody, aby mohl plně využít své nástroje.
Tobiáš Trejbal
- 18 let
- brankář
- Youngstown, USHL
- Žebříček The Hockey News: 28.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 3. (brankáři zámoří)
Nejvýš draftovaným českým gólmanem zůstává Ondřej Pavelec, jehož si v roce 2005 vytáhli ve druhém kole Atlanta Thrashers ze 41. pozice. Odchovanec Litvínova ho může překonat. Jako nováček si v USHL udržel nejlepší brankový průměr 2,12. Moc šancí předvést se na mezinárodní scéně neměl. Ale už před odchodem chytal v sezoně 2024/25 jeden zápas v extralize. Velký talent stylem připomíná Karla Vejmelku, pod tlakem umí zachovat klid. Chce směřovat do NCAA, ale na Univerzitu Massachusetts smí až za dva roky. Možná do něj zabrousí kluby juniorské CHL.
Michal Oršulák
- 18 let
- brankář
- Prince Albert, WHL
- Žebříček The Hockey News: 61.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 2. (brankáři zámoří)
V loňském draftu si ho žádný klub nevybral. V této sezoně pomohl jako týmová jednička výběru do 20 let do finále juniorského MS, celku Prince Albert Raiders ve WHL do finále play off, v němž podlehli Everettu. V prvních devíti vyřazovacích zápasech udržel třikrát nulu a dostal jen 14 gólů. Tohle skauti NHL jistě neopomenou. Je velký, umí s pukem, má agresivní styl. Předpovědi staví nejvýš z gólmanů zámořských soutěží Američana Bradyho Knowlinga. Vedle Trejbala ho může přeskočit i rodák ze západočeských Kralovic. Některé předpovědi ho však řadí až do pozdějších kol.
Jakub Vaněček
- 18 let
- obránce
- Tri-City, WHL
- Žebříček The Hockey News: 43.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 31. (hráči zámoří)
Výtečně se předvedl na Hlinka Gretzky Cupu a na jaře na bronzovém mistrovství světa do 18 let, kde byl nejvytíženějším českým hráčem. Před draftem se pohyboval na hraně prvního kola, ale v Tri-City podle skautů prý předváděl „vanilkovou hru“: neposunul se a neukázal nic tak výjimečného. S 35 body však byl nejproduktivnějším bekem týmu, MS osmnáctek mu taky vyšlo parádně. Rodák z Humpolce vyrůstal v Havlíčkově Brodě a Liberci. Je schopen střádat dobrá čísla, ale prožil nevyrovnanou sezonu a jsou pochybnosti o jeho přechodu mezi chlapy.
Tobiáš Tvrzník
- 18 let
- brankář
- Wenatchee, WHL
- Žebříček The Hockey News: 70.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 8. (brankáři zámoří)
Taky jeho v loňském draftu kluby obešly, nedočkal se. Potom přesedlal do WHL a vedl si velice dobře, přestože jeho tým Wenatchee patřil v lize ke slabším a chodily na něj tuny puků. Hned v prvním zápase sezony ho fanoušci vítali i kravskými zvony a favorité z Everettu ho zasypali 60 ranami. Stejně nebo víc jich šlo v soutěži v tomto tisíciletí jen na sedm dalších brankářů. Gólmana z Litoměřic od sezony 2027/28 angažovala Ohio State University. Chytá v obráceném gardu.
Filip Růžička
- 18 let
- brankář
- Brandon, WHL
- Žebříček The Hockey News: 96.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 4. (brankáři zámoří)
Srovnávají ho s bývalou hvězdou Nashvillu Pekkou Rinnem. Pochází z Třince, vyrůstal v Karviné, v mládeži působil v Hradci Králové. Poslední sezonu strávil v Brandonu ve WHL, odkud by se měl vrátit. Má velký potenciál, a nejen díky tomu, že v osmnácti letech měří 202 centimetrů. Během sezony hodně vyrostl i výkonnostně. Přes svou výšku je velmi pohyblivý. V play off si vedl výtečně, i když jeho tým nevyhrál ani zápas. Hned v prvním utkání proti Calgary Hitmen, které šlo do třetího prodloužení, chytil 64 ze 65 střel.
Jan Láryš
- 18 let
- brankář
- Drummondville, QMJHL
- Žebříček The Hockey News: 78.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 5. (brankáři zámoří)
Po montrealském Jakubu Dobešovi nebo Nicku Malíkovi možná další brankářský klenot z Ostravy. V Česku chytal za Porubu a Vítkovice, než přešel do QMJHL a jako nováček vyhrál 26 zápasů z 38, do nichž nastoupil. Je rychlý, soutěživý, dobře čte hru, ale měl by víc bojovat o svou pozici. Působí klidně a vyrovnaně, inkasované góly ho nevyvedou z míry. Dobře se pohybuje v brankovišti, čte hru a reaguje na vzniklé situace. Nízké puky loví v podřepu. Na MS do 18 let dělal trojku. Skauti ho nejvíc přirovnávají k Lukáši Dostálovi nebo Jordanu Binningtonovi ze St. Louis.
Tomáš Galvas
- 20 let
- obránce
- Liberec
- Žebříček The Hockey News: -
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 71. (hráči Evropa)
Kdykoli skočí na led, dá o sobě vědět. V extralize i juniorské reprezentaci prokázal své nepopiratelné útočné i defenzivní kvality, zahrál si na mistrovství světa dospělých ve Švýcarsku. Dovolí si věci, ze kterých trenérům někdy vstávají vlasy, ale tak velí současný trend. A jemu naskakují body i u lovců talentů. Možná jen subtilnější postava odchovance Olomouce mohla v jejich očích představovat handicap. Draft NHL ho už dvakrát minul. V žebříčcích se moc vysoko nepohybuje, ale lepší pozdě, než nikdy. Bývá považován za černého koně.
Marek Sklenička
- 17 let
- brankář
- Seattle, WHL
- Žebříček The Hockey News: -
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 6. (brankáři zámoří)
Na mistrovství světa do 18 let se výborně doplňoval s karlovarským Martinem Psohlavcem. Stlačil brankový průměr na 1,91 a měl úspěšnost zákroků 92 procent. Chytal i poslední zápas, v duelu o bronz proti Lotyšsku pomohl k vítězství 4:1. Skauti v něm vidí obdobu Elvise Merzlikinse z Columbusu. Pochází z Litvínova, než zamířil do Seattlu, chytal v Mladé Boleslavi. Jím ale výčet českých brankářských naději nekončí. Velké šance mají ještě Psohlavec, František Poletín (Lahti), Sebastian Charvát (Liberec), David Veřmiřovský, který se narodil ve španělské Cordobě, ale chytal za Pardubice.
Šimon Katolický
- 17 let
- útočník
- Tappara Tampere
- Žebříček The Hockey News: 92.
- Žebříček CSB - NHL Central Scouting Bureau: 21. (hráči Evropa)
Po dvou letech v Tappara Tampere se má přemístit do Sarnie v OHL. Předtím hrál v Jihlavě a Třebíči, na gymnázium chodil do Velkého Meziříčí. Vyrostl z něj velký a fyzický hráč. Dovede být rychlý a uplatnit střelecké schopnosti. Finsko ho v tomhle směru nezbrzdilo, ačkoli role obranáře pro něj není nejlepší scénář. Rodák z Havlíčkova Brodu je nejvýš hodnoceným českým útočníkem. V předpovědích se ještě objevují Filip Novák ze Sparty, brněnský Jan Brabenec nebo Jakub Frolo z Ilvesu Tampere. Ale jinak je o ně v letošní nabídce nouze.