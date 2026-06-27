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Draft NHL ONLINE: Galvas se dočkal ve druhém kole! Vybral si ho Pittsburgh

Sledujte draft NHL na iSport.cz
Sledujte draft NHL na iSport.czZdroj: Gemini AI
Adam Papoušek
NHL
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Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Draft NHL 2026
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 27. června 2026

Důležitý moment
Dallas
27. června 2026 · 18:11

Na 59. byl vybrán čtvrtý Čech! Dallas ukázal na Jakuba Vaněčka.

Edmonton
27. června 2026 · 18:11

Na 58. příčce poprvé draftovali Oilers. Ukázali na Rudolfse Berzkalnse.

Carolina
27. června 2026 · 18:08

Hurricanes se opět posunuli dolů. 57. výběr poslali do Montrealu za 61. a 125. výběry.

Důležitý moment
Pittsburgh
27. června 2026 · 18:00

Byl vybrán třetí Čech. Na 54. pozici si Pittsburgh vybral Tomáše Galvase!

Důležitý moment
St. Louis
27. června 2026 · 17:58

Potvrzeno. Brandon Carlo byl vyměněn do St. Louis za dva výběry ve 3. kole draftu.

Edmonton
27. června 2026 · 17:57

Edmonton vyměnil 52. volbu do Tampa Bay za 58. a 133. výběr.

Toronto
27. června 2026 · 17:56

Blíží se větší výměna. Toronto finalizuje odchod Brandona Carla. Novým působištěm by údajně měli být St. Louis Blues.

Detroit
27. června 2026 · 17:55

Rodinný příběh nastal i v Detroitu. Red Wings na 47. pozici ukázali na Victora Planteho. V organizaci už působí starší bratr Max Plante.

Carolina
27. června 2026 · 17:52

51. volbu už si Carolina ponechala a vybrala zadáka Williama Hakanssona.

LA Kings
27. června 2026 · 17:50

První draftovaného hráče se dočkalo Slovensko. Los Angeles si na 49. pozici vybralo Adama Gojlera.

Calgary
27. června 2026 · 17:42

Je to poprvé v historii, co Česko má jako prvního draftovaného brankáře na draftu.

Důležitý moment
Calgary
27. června 2026 · 17:38

A na řadu přišel druhý Čech! Calgary si ze získané 42. pozice vybrali Tobiase Trejbala! Ten se stal prvním draftovaným brankářem na letošním draftu.

Carolina
27. června 2026 · 17:37

Carolina se opět posouvá dolů. Včera vyměnila 31. volbu do Nashvillu za 42. a 57. výběry. Nyní posílá dále i onu 42. pozici, a to do Calgary za 51. a 68. volby.

Pittsburgh
27. června 2026 · 17:29

Potvrzeno. Pittsburgh vybral Markuse Rucka. Penguins včera na 22. místě vybrali jeho dvojče Liama.

Pittsburgh
27. června 2026 · 17:28

Na řadě jsou Penguins na 39. pozici. Markus Ruck, dvojče Liama, je stále k dispozici.

Chicago
27. června 2026 · 17:24

Chicago tedy nyní vybíralo dvakrát za sebou. Nejprve ukázalo na Xaviera Villeneuveho a ze získané pozice na Ryana Roobroecka.

Chicago
27. června 2026 · 17:23

Máme tu výměnu. Devils vytrejdovali 35. výběr do Chicaga. Na oplátku získali 37. a 119. volbu.

Vancouver
27. června 2026 · 17:17

Prvním draftovaným ve druhém kole se stal Brooks Rogowski.

Vancouver
27. června 2026 · 17:16

Bill Daly, zástupce komisaře NHL, vystoupil na pódium, aby zahájil pokračování draftu. Na řadě jsou Vancouver Canucks.

Winnipeg
27. června 2026 · 17:13

Connor Hellebuyck včera odsouhlasil trejd do Buffala. Sabres nakonec ale z výměny couvli, když se jim požadavky Winnipegu zdály příliš přehnané.

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