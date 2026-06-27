Draft NHL ONLINE: Galvas se dočkal ve druhém kole! Vybral si ho Pittsburgh
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Na 59. byl vybrán čtvrtý Čech! Dallas ukázal na Jakuba Vaněčka.
Na 58. příčce poprvé draftovali Oilers. Ukázali na Rudolfse Berzkalnse.
Hurricanes se opět posunuli dolů. 57. výběr poslali do Montrealu za 61. a 125. výběry.
Byl vybrán třetí Čech. Na 54. pozici si Pittsburgh vybral Tomáše Galvase!
Potvrzeno. Brandon Carlo byl vyměněn do St. Louis za dva výběry ve 3. kole draftu.
Edmonton vyměnil 52. volbu do Tampa Bay za 58. a 133. výběr.
Blíží se větší výměna. Toronto finalizuje odchod Brandona Carla. Novým působištěm by údajně měli být St. Louis Blues.
Rodinný příběh nastal i v Detroitu. Red Wings na 47. pozici ukázali na Victora Planteho. V organizaci už působí starší bratr Max Plante.
51. volbu už si Carolina ponechala a vybrala zadáka Williama Hakanssona.
První draftovaného hráče se dočkalo Slovensko. Los Angeles si na 49. pozici vybralo Adama Gojlera.
Je to poprvé v historii, co Česko má jako prvního draftovaného brankáře na draftu.
A na řadu přišel druhý Čech! Calgary si ze získané 42. pozice vybrali Tobiase Trejbala! Ten se stal prvním draftovaným brankářem na letošním draftu.
Carolina se opět posouvá dolů. Včera vyměnila 31. volbu do Nashvillu za 42. a 57. výběry. Nyní posílá dále i onu 42. pozici, a to do Calgary za 51. a 68. volby.
Potvrzeno. Pittsburgh vybral Markuse Rucka. Penguins včera na 22. místě vybrali jeho dvojče Liama.
Na řadě jsou Penguins na 39. pozici. Markus Ruck, dvojče Liama, je stále k dispozici.
Chicago tedy nyní vybíralo dvakrát za sebou. Nejprve ukázalo na Xaviera Villeneuveho a ze získané pozice na Ryana Roobroecka.
Máme tu výměnu. Devils vytrejdovali 35. výběr do Chicaga. Na oplátku získali 37. a 119. volbu.
Prvním draftovaným ve druhém kole se stal Brooks Rogowski.
Bill Daly, zástupce komisaře NHL, vystoupil na pódium, aby zahájil pokračování draftu. Na řadě jsou Vancouver Canucks.
Connor Hellebuyck včera odsouhlasil trejd do Buffala. Sabres nakonec ale z výměny couvli, když se jim požadavky Winnipegu zdály příliš přehnané.