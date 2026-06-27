Draft NHL ONLINE: Galvas se dočkal ve druhém kole! Vybráno bylo už 6 Čechů
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Další trejd. Montreal poslal 103. pozici do Los Angeles za 113. a 190. volbu. Kings si následně zvolili Thomase Vandenberga.
Seattle vyměnil 102. výběr do NY Rangers za 131. a 148. volbu, kterou právě získali od Predators. Klub z Manhattanu si následně vybral Spencera Bowese.
Columbus poslal 101. volbu do Washingtonu za 112. pozici a výběr v 5. kole draftu 2028, který původně patřil Sharks. Capitals si následně vybrali Tyuse Sparkse.
Nashville vyměnil Massima Rizza a 148. volbu do NY Rangers za Adama Edströma.
Utah výběrem Adama Valentiniho na 96. pozici uzavřel třetí kolo. Doposud bylo draftováno 6 českých talentů.
Los Angeles vytrejdovalo 83. volbu do Minnesoty za výběry na 89. a 153. místě.
Na řadu přišel šestý Čech. Detroit na 79. pozici ukázal na Michala Oršuláka! Je třetím draftovaným brankářem mezi Čechy po Trejbalovi a Psohlavcovi.
Maple Leafs si ze získaných voleb (73. a 76) za Brandona Carla vybrali Zacha Olsena a Manse Gudmundssona.
Po dvou českých gólmanech přišli na řadu další tři. Rangers na 67. místě ukázali na Danaje Shajikova. Nashville ze 70. pozice vybrali Dmitrije Boričeva. O pozici později si Winnipeg vybral Samuela Hrenáka.
Ze 72. místa si Ottawa vybrala Adama Nemce. Ten se dnes stal třetím slovenským draftovaným hráčem.
Radko Gudas se ve středu může stát nechráněným volným hráčem. A údajně o jeho služby mají zájem Florida Panthers, kde český obránce už dříve působil.
Fanoušci Flames mají radost. Calgary si na 65. pozici vybralo Joea Iginlu, syna legendy Jaromeho.
Je za námi druhé kolo draftu. Rangers si na 64. příčce vybrali Benjamina MacBeatha.
Na řadu přišel druhý brankář draftu a opět je to český rodák! Philadelphia si na 62. místě vybrala Martina Psohlavce.
Na 59. příčce byl vybrán čtvrtý Čech! Dallas ukázal na Jakuba Vaněčka.
Na 58. příčce poprvé draftovali Oilers. Ukázali na Rudolfse Berzkalnse.
Hurricanes se opět posunuli dolů. 57. výběr poslali do Montrealu za 61. a 125. výběry.
Byl vybrán třetí Čech. Na 54. pozici si Pittsburgh vybral Tomáše Galvase!