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Draft NHL ONLINE: Galvas se dočkal ve druhém kole! Vybráno bylo už 6 Čechů

Sledujte draft NHL na iSport.cz
Sledujte draft NHL na iSport.czZdroj: Gemini AI
Adam Papoušek
NHL
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Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Draft NHL 2026
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 27. června 2026

LA Kings
27. června 2026 · 19:40

Další trejd. Montreal poslal 103. pozici do Los Angeles za 113. a 190. volbu. Kings si následně zvolili Thomase Vandenberga.

NY Rangers
27. června 2026 · 19:34

Seattle vyměnil 102. výběr do NY Rangers za 131. a 148. volbu, kterou právě získali od Predators. Klub z Manhattanu si následně vybral Spencera Bowese.

Washington
27. června 2026 · 19:28

Columbus poslal 101. volbu do Washingtonu za 112. pozici a výběr v 5. kole draftu 2028, který původně patřil Sharks. Capitals si následně vybrali Tyuse Sparkse.

Důležitý moment
27. června 2026 · 19:27
Důležitý moment
NY Rangers
27. června 2026 · 19:19

Nashville vyměnil Massima Rizza a 148. volbu do NY Rangers za Adama Edströma.

Utah
27. června 2026 · 19:15

Utah výběrem Adama Valentiniho na 96. pozici uzavřel třetí kolo. Doposud bylo draftováno 6 českých talentů.

Minnesota
27. června 2026 · 18:49

Los Angeles vytrejdovalo 83. volbu do Minnesoty za výběry na 89. a 153. místě.

Důležitý moment
Detroit
27. června 2026 · 18:43

Na řadu přišel šestý Čech. Detroit na 79. pozici ukázal na Michala Oršuláka! Je třetím draftovaným brankářem mezi Čechy po Trejbalovi a Psohlavcovi.

Toronto
27. června 2026 · 18:40

Maple Leafs si ze získaných voleb (73. a 76) za Brandona Carla vybrali Zacha Olsena a Manse Gudmundssona.

NY Rangers
27. června 2026 · 18:31

Po dvou českých gólmanech přišli na řadu další tři. Rangers na 67. místě ukázali na Danaje Shajikova. Nashville ze 70. pozice vybrali Dmitrije Boričeva. O pozici později si Winnipeg vybral Samuela Hrenáka.

Ottawa
27. června 2026 · 18:31

Ze 72. místa si Ottawa vybrala Adama Nemce. Ten se dnes stal třetím slovenským draftovaným hráčem.

Florida
27. června 2026 · 18:23

Radko Gudas se ve středu může stát nechráněným volným hráčem. A údajně o jeho služby mají zájem Florida Panthers, kde český obránce už dříve působil.

Calgary
27. června 2026 · 18:21

Fanoušci Flames mají radost. Calgary si na 65. pozici vybralo Joea Iginlu, syna legendy Jaromeho.

Důležitý moment
27. června 2026 · 18:19
NY Rangers
27. června 2026 · 18:18

Je za námi druhé kolo draftu. Rangers si na 64. příčce vybrali Benjamina MacBeatha.

Důležitý moment
Philadelphia
27. června 2026 · 18:17

Na řadu přišel druhý brankář draftu a opět je to český rodák! Philadelphia si na 62. místě vybrala Martina Psohlavce.

Důležitý moment
Dallas
27. června 2026 · 18:11

Na 59. příčce byl vybrán čtvrtý Čech! Dallas ukázal na Jakuba Vaněčka.

Edmonton
27. června 2026 · 18:11

Na 58. příčce poprvé draftovali Oilers. Ukázali na Rudolfse Berzkalnse.

Carolina
27. června 2026 · 18:08

Hurricanes se opět posunuli dolů. 57. výběr poslali do Montrealu za 61. a 125. výběry.

Důležitý moment
Pittsburgh
27. června 2026 · 18:00

Byl vybrán třetí Čech. Na 54. pozici si Pittsburgh vybral Tomáše Galvase!

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