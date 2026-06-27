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Draft NHL ONLINE: Galvas se dočkal! Vybráno už 11 Čechů, z toho šest gólmanů

Sledujte draft NHL na iSport.cz
Sledujte draft NHL na iSport.czZdroj: Gemini AI
Adam Papoušek
NHL
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Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Draft NHL 2026
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 27. června 2026

Důležitý moment
27. června 2026 · 21:12
Pittsburgh
27. června 2026 · 21:06

Predators vytrejdovali 160. volbu do Pittsburghu za výběr v 5. kole draftu 2028. Penguins ukázali na gólmana Matveje Nikonoviče a tím uzavřeli páté kolo draftu.

Buffalo
27. června 2026 · 21:00

Buffalo na 156. místě dratovalo Domána Szongotha. Jde o první hráče z Maďarska od roku 2002. V NHL doposud žádný maďarský hráč nenastoupil.

Důležitý moment
NY Islanders
27. června 2026 · 20:44

Vybrán byl jedenáctý Čech. Vladimíra Draveckého si na 141. pozici vybrali New York Islanders.

Colorado
27. června 2026 · 20:43

New Jersey vyměnilo 140. výběr do Colorada za volby na 149. a 222. místě. Avalanche si následně zvolili Colea Tuminara.

Důležitý moment
27. června 2026 · 20:42
27. června 2026 · 20:38

Česká republika potřetí za sebou dosáhla dvojciferného počtu hráčů v NHL draftu. Momentálně se draft nachází v první polovině 5. kola.

Důležitý moment
Minnesota
27. června 2026 · 20:36

Na řadu přišel jubilejní desátý Čech. Minnesota si na 137. pozici zvolila Filipa Růžičku, který je tak už šestým draftovaným gólmanem z Česka.

Důležitý moment
Calgary
27. června 2026 · 20:31

A právě byl vybrán devátý Čech! Calgary na 132. místě ukázalo na Šimona Katolického.

Colorado
27. června 2026 · 20:28

Colorado výběrem Axela Elofssona na 128. místě uzavřelo 4. kolo. Doposud bylo vybráno osm Čechů, pět z nich jsou brankáři.

27. června 2026 · 20:27

A to je nový rekord pro Česko. Doposud nejvíce našich brankářů bylo draftováno v roce 2015, kdy se dostalo na čtyři maskované muže.

Důležitý moment
Colorado
27. června 2026 · 20:26

Na řadu přišel už pátý český brankář! Colorado na 126. místě ukázalo na Tobiáše Tvrzníka.

Důležitý moment
Philadelphia
27. června 2026 · 20:11

Na řadu přišel sedmý Čech! A je to opět Philadelphia, která si vybrala dalšího českého brankáře. Na 120. pozici ukázala na Marka Skleničku.

San Jose
27. června 2026 · 20:10

San Jose je blízko prodloužení smlouvy se Zackem Ostapchukem na další 4 sezony. Čekáme na potvrzení.

Vegas
27. června 2026 · 20:03

Třetí výběr za sebou byl vytrejdovaný. Montreal poslal 113. výběr do Vegas za 117. a 223. volbu. Golden Knights zvolili Jonaha Sivertsona.

Minnesota
27. června 2026 · 19:58

Draft se nachází v půlce 4. kola. Na žádného Čecha se v tomto kole zatím nedostalo. Columbus pak 112. výběr poslal do Minnesoty za výběry na 121. a 185. místě. Wild ukázali na Kaydena Lemireho.

Pittsburgh
27. června 2026 · 19:54

Boston poslal 111. volbu do Pittsburghu za 170. pozici a výběr ve 4. kole draftu 2027, který původně patřil Jets. Penguins si následně zvolili Parkera Von Richtera.

LA Kings
27. června 2026 · 19:40

Další trejd. Montreal poslal 103. pozici do Los Angeles za 113. a 190. volbu. Kings si následně zvolili Thomase Vandenberga.

NY Rangers
27. června 2026 · 19:34

Seattle vyměnil 102. výběr do NY Rangers za 131. a 148. volbu, kterou právě získali od Predators. Klub z Manhattanu si následně vybral Spencera Bowese.

Washington
27. června 2026 · 19:28

Columbus poslal 101. volbu do Washingtonu za 112. pozici a výběr v 5. kole draftu 2028, který původně patřil Sharks. Capitals si následně vybrali Tyuse Sparkse.

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