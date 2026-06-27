Draft NHL ONLINE: Galvas se dočkal! Vybráno už 11 Čechů, z toho šest gólmanů
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na Gavina McKennu. Z českých hokejistů byl jako první vybrán Adam Novotný, a to ze 24. místa. První kolo draftu začalo v noci z pátku na sobotu v 1:00 SELČ, ve 2. až 7. kole se bude vybírat v sobotu od 17:00 SELČ. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Predators vytrejdovali 160. volbu do Pittsburghu za výběr v 5. kole draftu 2028. Penguins ukázali na gólmana Matveje Nikonoviče a tím uzavřeli páté kolo draftu.
Buffalo na 156. místě dratovalo Domána Szongotha. Jde o první hráče z Maďarska od roku 2002. V NHL doposud žádný maďarský hráč nenastoupil.
Vybrán byl jedenáctý Čech. Vladimíra Draveckého si na 141. pozici vybrali New York Islanders.
New Jersey vyměnilo 140. výběr do Colorada za volby na 149. a 222. místě. Avalanche si následně zvolili Colea Tuminara.
Česká republika potřetí za sebou dosáhla dvojciferného počtu hráčů v NHL draftu. Momentálně se draft nachází v první polovině 5. kola.
Na řadu přišel jubilejní desátý Čech. Minnesota si na 137. pozici zvolila Filipa Růžičku, který je tak už šestým draftovaným gólmanem z Česka.
A právě byl vybrán devátý Čech! Calgary na 132. místě ukázalo na Šimona Katolického.
Colorado výběrem Axela Elofssona na 128. místě uzavřelo 4. kolo. Doposud bylo vybráno osm Čechů, pět z nich jsou brankáři.
A to je nový rekord pro Česko. Doposud nejvíce našich brankářů bylo draftováno v roce 2015, kdy se dostalo na čtyři maskované muže.
Na řadu přišel už pátý český brankář! Colorado na 126. místě ukázalo na Tobiáše Tvrzníka.
Na řadu přišel sedmý Čech! A je to opět Philadelphia, která si vybrala dalšího českého brankáře. Na 120. pozici ukázala na Marka Skleničku.
San Jose je blízko prodloužení smlouvy se Zackem Ostapchukem na další 4 sezony. Čekáme na potvrzení.
Třetí výběr za sebou byl vytrejdovaný. Montreal poslal 113. výběr do Vegas za 117. a 223. volbu. Golden Knights zvolili Jonaha Sivertsona.
Draft se nachází v půlce 4. kola. Na žádného Čecha se v tomto kole zatím nedostalo. Columbus pak 112. výběr poslal do Minnesoty za výběry na 121. a 185. místě. Wild ukázali na Kaydena Lemireho.
Boston poslal 111. volbu do Pittsburghu za 170. pozici a výběr ve 4. kole draftu 2027, který původně patřil Jets. Penguins si následně zvolili Parkera Von Richtera.
Další trejd. Montreal poslal 103. pozici do Los Angeles za 113. a 190. volbu. Kings si následně zvolili Thomase Vandenberga.
Seattle vyměnil 102. výběr do NY Rangers za 131. a 148. volbu, kterou právě získali od Predators. Klub z Manhattanu si následně vybral Spencera Bowese.
Columbus poslal 101. volbu do Washingtonu za 112. pozici a výběr v 5. kole draftu 2028, který původně patřil Sharks. Capitals si následně vybrali Tyuse Sparkse.