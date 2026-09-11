Předplatné

Podobně jako Vrána. Bronzový junior Jecho (20) je v asistenčním programu NHL

Adam Jecho prošel draftem NHL, ve třetím kole si ho vybralo St. Louis
Adam Jecho prošel draftem NHL, ve třetím kole si ho vybralo St. LouisZdroj: Profimedia.cz
Český útočník Adam Jecho (vpravo) oslavuje vítězný gól ve čtvrtfinále s Kanadou
Česká střídačka oslavuje rozhodující gól ve čtvrtfinále s Kanadou s jeho autorem Adamem Jechou
Čeští hokejisté oslavují vítěznou trefu Adama Jecha
Adam Jecho se stal hrdinou české dvacítky
Jakub Vrána v dresu Linköpingu
Jakub Vrána, útočník švédského Linköpingu
Jakub Vrána v dresu Linköpingu
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Dvacetiletý český hokejista Adam Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA. K týmu St. Louis se bronzový medailista z mistrovství světa juniorů bude moct vrátit, až k tomu dostane svolení od vedoucích programu. Informovala o tom bez bližších podrobností NHL. Asistenční program pomáhá hokejistům či jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí.

Jecho podepsal loni v březnu se St. Louis tříletou nováčkovskou smlouvu. Tým si ho vybral ve 3. kole předloňského draftu. Zlínský rodák a odchovanec má za sebou tři sezony v juniorské zámořské soutěži WHL.

Do nadcházejícího ročníku by měl Jecho vstoupit ve farmářském týmu Springfield Thunderbirds v nižší lize AHL. Hokejistům St. Louis začne přípravný kemp 17. září, NHL rozehrají 2. října proti Dallasu.

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Vrána poprvé o léčení: Musel jsem to začít řešit. Aby nebylo pozdě • iSport TV

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů