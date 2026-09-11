Podobně jako Vrána. Bronzový junior Jecho (20) je v asistenčním programu NHL
Dvacetiletý český hokejista Adam Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA. K týmu St. Louis se bronzový medailista z mistrovství světa juniorů bude moct vrátit, až k tomu dostane svolení od vedoucích programu. Informovala o tom bez bližších podrobností NHL. Asistenční program pomáhá hokejistům či jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí.
Jecho podepsal loni v březnu se St. Louis tříletou nováčkovskou smlouvu. Tým si ho vybral ve 3. kole předloňského draftu. Zlínský rodák a odchovanec má za sebou tři sezony v juniorské zámořské soutěži WHL.
Do nadcházejícího ročníku by měl Jecho vstoupit ve farmářském týmu Springfield Thunderbirds v nižší lize AHL. Hokejistům St. Louis začne přípravný kemp 17. září, NHL rozehrají 2. října proti Dallasu.