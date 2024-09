Vránova cesta? Těžká. Dostal staré číslo a chválí ho Ovečkin i Pastrňák

Život se s ním nemazlí. Jakub Vrána byl za poslední tři roky dvakrát vyměněn, prošel asistenčním programem NHL a NHLPA, poslali ho do nižší soutěže. Šest let poté, co pomohl Washingtonu vybojovat Stanley Cup, je v kempu Capitals a uchází se o místo. Na zkoušku. „Je potřeba ukázat, že do téhle ligy pořád patřím,“ prohlásil pražský rodák na tréninkové základně v Arlingtonu. O návrat usiluje ve známém prostředí. Jakou má šanci?

Je mu teprve 28 let, byl draftovaný v prvním kole a dvakrát nastřílel v NHL přes 20 gólů za sezonu. Celkem jich nasypal 110, což v přepočtu na sehrané zápasy dává docela úctyhodné číslo. Jakub Vrána skóroval v průměru zhruba v každém třetím utkání. Trefil se i v zápase, v němž si Washington v roce 2018 zajistil triumf ve Stanley Cupu.

Možnosti zúčastnit se kempu chce maximálně využít. Přišel se rvát o návrat na oběžnou dráhu, z níž spadl. „Moje cesta? Byla těžká, člověče,“ vyklopil bezprostředně Vrána. „Děly se různé věci, ale hodil jsem všechno za hlavu. Tohle beru jako příležitost odrazit se ode dna.“

Prostředí klubu zná, v kempu narazil na několik dřívějších spoluhráčů. I to mu může pomoct, aby si vybojoval místo na soupisce a nový garantovaný kontrakt. „Cítím se skvěle, ale ještě toho musím hodně předvést a potvrdit své kvality. Člověk nad tím nesmí zbytečně moc přemýšlet. Je třeba prostě jít a hrát, abych ukázal, že do téhle ligy pořád patřím,“ prohlásil Vrána.

Zkušební smlouva však nic nezaručuje a tohle může být jeho poslední příležitost, jak se do NHL vrátit. Klub ohlásil Vránův nástup už v polovině srpna, tedy asi měsíc před zahájením kempu. V přípravě nastupuje s třináctkou, se kterou v Capitals už hrával. Číslo odkazuje na jeho pořadí v draftu 2014. Navíc může být příslibem, že s ním stále počítají. Těm, kteří nejsou zdaleka „in“, nechávají v NHL většinou vyšší cifry.

Nový generální manažer Chris Patrick ocenil, jak vážně Vrána svou příležitost vzal. „Určitě to nebere tak, že by měl něco jistého. Právě o to šlo především. Nechceme tady jen tak hráčům rozdávat místa. Chceme, aby o ně zabojovali a zasloužili si je. Vrána patří do skupiny těch, kteří bojují o jedno nebo dvě místa na soupisce,“ řekl.

Do Capitals přišlo v létě několik nových útočníků. Do centru Pierre-Luc Dubois, na křídla Andrew Mangiapane, Brandon Duhaime a Taylor Raddysh. Všichni jsou pod smlouvami a budou součástí týmu. Naopak zahájení sezony nestihne T.J. Oshie, jehož trápí zraněná záda. V předchozích čtyřech sezonách nesehrál 37letý veterán víc než 58 zápasů. Tady se může najít stéblo, za které by se dalo chytit. Případně vystrčit Sonnyho Milana.

Naposledy si Vrána vydělal 5,25 milionů dolarů ročně, což je běžná sazba pro křídla, která dokážou produkovat jako on. Aby u Capitals získal garantovanou smlouvu na celou sezonu, musí ukázat víc než jen posílat puky do sítě. „Chci vidět úroveň nasazení a práce. Tady jsi dostal skvělou příležitost, ale na trénincích, v zápasech musíš ukázat mně, ostatním trenérům, vedení, jak moc to chceš,“ řekl hlavní kouč Spencer Carbery. „Chci vidět, jak se rve o každý puk, poctivě se vrací, narušuje a zastavuje akce soupeře, dělá všechny ty detaily, když nemá kotouč na hokejce,“ dodal.

Zatím nastoupil Vrána do dvou ze tří přípravných utkání. V neděli proti Philadelphii byl se šesti pokusy nejpilnějším střelcem Washingtonu, jenže z porážky 2:6 vyšel se třemi minusovými body. Ve středu proti New Jersey rozjel akci, po níž si John Carlson narazil s útočníkem Limogesem a ze slotu trefil pod horní tyč. Capitals zvítězili 5:3.

Mnozí z déle sloužících hráčů Washingtonu doufají, že se k nim Vrána připojí trvale. „Každý v životě bojuje se svými démony, provázejí ho vzestupy a pády. Co jsem s ním mluvil, vzal zodpovědnost na sebe. Chce být lepší, šťastný, najít svou cestu. Myslím, že bylo skvělé ho vidět. Je to kluk, jemuž fandíte a se kterým bych si zahrál každý den v týdnu,“ pravil útočník Tom Wilson.

S Alexandrem Ovečkinem a Johnem Carlsonem jsou jedinými hráči mužstva, kteří v něm zůstali ze sestavy šampionů z roku 2018. „Zakousnul se do toho, aby další šanci vůbec dostal. A teď je připravený ji také využít,“ přidal se Carlson. Ovečkin o Vránovi řekl, že má motivaci odrazit se vzhůru, tvrdě makat a chovat se rozumně.

David Pastrňák se s Vránou zná od mládežnických reprezentací. Přes léto spolu spoustu let trénovali. Podle toho, jak ho zažil letos, byl optimista, pokud jde o Vránovy šance získat práci v NHL. „Ohromně mu fandím. Všichni víme, že je opravdu fit a fyzicky připravený. Vypadá velmi dobře a v dobré formě, takže opravdu doufám, že svou kariéru zase naplno rozběhne,“ uvedl střelec Bostonu a mistr světa z Prahy.

Jak hrály útoky Capitals (příprava proti New Jersey)

Mangiapane, Strome, Ovečkin

Raddysh, Dowd, Duhaime

Limoges, Sgarbossa, VRÁNA

Trinějev, Sutter, Suzdalev

Optimální sestava (podle dailyfaceoff.com)

Mangiapane, Strome, Ovečkin

Wilson, Dubois, McMichael

Protas, Lapierre, Milano

Raddysh, Dowd, Duhaime