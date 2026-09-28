Reakce kapitána Pastrňáka. Bavil i dojímal: Chci, ať je máma pyšná. Ale ještě to neví!
Stal se 28. kapitánem v historii Bostonu. Šestým Čechem, který bude v NHL nosit na dresu vážené písmeno „C“. David Pastrňák cítí vděčnost i nadšení. Už jeho první mediální výstup v nové roli nicméně naznačil, že otevřenou povahu a typický ostrovtip nehodlá s renomovanější úlohou skrývat. „Vždycky jsem byl upřímný. Nemám v úmyslu to měnit. Jsem rád, jak jsem byl vychovaný,“ pravil třicetiletý útočník na tiskové konferenci.
Po dosažení významné mety nezapomněl kapitán David Pastrňák ani na milovanou maminku. Když se ho novináři zeptali na její reakci, odpověděl s humorem sobě vlastním. „Teď mě celkem dostáváte do průšvihu. Vždyť máma to ještě neví! Budu jí muset zavolat, asi na mě bude křičet,“ bavil Pastrňák sál. „Každopádně chci, aby máma byla pyšná. Pořád budu svůj. Nezmění mě najednou to, že jsem kapitánem.“
Bruins novinku představili mimo jiné působivým videem, kde se promítlo všech 27 Pastrňákových předchůdců. I rodák z Havířova během svého působení v Bostonu zažil skvělé kapitány Patrice Bergerona, Zdena Cháru nebo Brada Marchanda.
Čech uznává, že se má kým inspirovat. Zároveň ovšem nechce jejich přístup kopírovat. „Každý z nich byl jiný, ale člověk si musí najít vlastní způsob. Nefunguje, když se snažíte být někým jiným, a to ani v normálním životě. Snad ani nemůžu být lépe připravený. Bude to výzva, na kterou jsem nachystaný,“ předeslal vždy pozitivně naladěný borec.
„On určitě není Chára ani Bergeron, což je ovšem v pořádku. Je to prostě jiný druh lídra. Hodně pozitivní, vždy má úsměv na tváři, je otevřený. Přijdou těžké zápasy, ale cítím, že superhvězdy dokážou špatné věci setřást lépe než ostatní. A David je bezpochyby jednou z nich,“ zamyslel se hlavní trenér Bostonu Marco Sturm.
Trapas Tottenhamu
O Pastrňákovi coby budoucím kapitánovi klubu se spekulovalo dlouho. Chystanou novinu nedávno propálil fotbalový Tottenham, když na sociálních sítích zveřejnil fotografii mistra světa s popisem „kapitán Bostonu“, přičemž příspěvek záhy smazal. Pastrňák v zámoří reagoval, že by lidé neměli věřit fotbalovému klubu, nicméně v té době už o chystané zprávě musel vědět.
Největším konkurentem ve výběrovém řízení byl americký obránce Charlie McAvoy, podle českého snajpra však rozhodnutí vedení vztah mezi oběma hráči nenabourá.
„Jsme skvělí přátelé, v Bostonu už jsme spolu opravdu dlouho. Charlie to řekl dobře, není to soutěž. Pořád budeme vést tým spolu. Lídři jsou daní. Já ho budu potřebovat víc než kdy jindy,“ podržel kumpána Pastrňák.
Novou příležitost vítá. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Když jsem přicházel do Bostonu na první trénink, něco takového mě ani nenapadlo,“ zavzpomínal čerstvý kapitán.