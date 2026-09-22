Pastrňák kapitánem Bostonu? Tottenham možná prozradil volbu, Čech reagoval s typickým humorem
- Fotbalový Tottenham na sociální síti X označil hokejistu Davida Pastrňáka za nového kapitána Bostonu Bruins.
Klub publikoval fotku z tréninkového centra, kde si Pastrňák vyměnil dres se zraněným záložníkem Simonsem, příspěvek pak smazal.
Vedení Bostonu přitom plánovalo jméno nového lídra oficiálně oznámit až těsně před startem nadcházející sezony.
Teprve minulý týden oznámilo vedení Bostonu, že pro příští sezonu jmenuje nového kapitána. Generální manažer Don Sweeney odpálkoval novináře s tím, že dotazy klást dopředu nemusí, protože k oficiálnímu představení nového lídra dojde až před startem sezony. Informaci o tom, který hokejista bude mít na dresu céčko, ale možná omylem vypustil na sociální sítě fotbalový Tottenham.
„Xavi Simons si vyměnil dres s kapitánem Davidem Pastrňákem,“ napsal anglický klub na síti X. Příspěvek následně smazal. Čech reagoval s humorem. „Neměli byste si dělat starosti s fotbalovým týmem,“ smál se před novináři.
Je to otázka, která se vrací vedení Bruins jako bumerang od loňského března. Tehdy Boston vytrejdoval stávajícího kapitána Brada Marchanda na Floridu. Od té chvíle žádný z hráčů céčko na dresu nenosil a mezi fanoušky i experty se opakovaně řešilo, kdo naváže na Patrice Bergerona, Zdena Cháru nebo Joea Thorntona jako další kapitán. Rozhodování se podle všeho zúžilo na Davida Pastrňáka a Charlieho McAvoye. Dva nejdéle sloužící hráče Bruins.
Přešlap anglického klubu?
Zatímco vedení už má o příštím kapitánovi jasno, hráči odpovídali, že rozhodnutí neznají. V mlze zůstávali i fanoušci. Tajemství ohledně příštího kapitána teď možná rozptýlil Tottenham. Na síti X zveřejnil fotky záložníka Xaviho Simonse, který se dává dohromady po zranění v Bostonu.
Smazaný post Tottenhamu na sociální síti X
„Zatímco tráví čas v Bostonu, Xavi Simons trénoval velmi tvrdě v tréninkovém středisku NHL týmu Bruins, vyměnil si dresy s kapitánem Davidem Pastrňákem a potkal se s hvězdou Celtics Jaysonem Tatumem,“ napsal fotbalový klub ve svém postu.
K němu připojil fotku Simonse s Tatumem před velikým logem basketbalových Celtics a také snímek nizozemského fotbalisty s Pastrňákem. Oba hráči na něm drží dresy svých týmů, na bostonském céčko pro kapitána ještě schází. Popisek Hotspur ale leccos naznačuje.
Chceme to udělat správně, zní z Bostonu
Sám Pastrňák čelil otázkám na kapitánství a příspěvek Tottenhamu po přípravném utkání s Philadelphií (5:1). Na tváři se mu rozzářil široký úsměv a odpověděl s typickou nadsázkou. „Je to fotbalový tým, nemyslím si, že byste si měli dělat starosti s fotbalovým týmem,“ pobavil přítomné novináře. „Ale bylo skvělé tady Xaviho mít a potkat se s ním,“ dodal už ve vážnějším duchu.
Vedení Bruins oznámilo záměr jmenovat nového kapitána teprve v minulém týdnu. Předtím se volbě dlouho bránilo a pracovalo s vícero asistenty. „Dali jsme si načas. Loni jsme měli skupinu lídrů a víme, kdo byl v jejím popředí. Nějakou dobu jsme o tom mluvili. Rozumíme odkazu naší organizace a chceme to udělat správně. Chceme jasně uvést, že to oznámíme před začátkem sezony,“ prohlásil generální manažer Don Sweeney před startem předsezonního kempu.
Velké tajemství teď dost možná propálil fotbalový klub z Anglie. Pastrňák by nesl céčko na hrudi jako devátý Čech v historii NHL. Předtím se totéž poštěstilo Jaromíru Jágrovi, Milanu Hejdukovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Martinu Strakovi, Filipu Kubovi, Jaroslavu Špačkovi a Radko Gudasovi.