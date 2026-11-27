NHL ONLINE: Pastrňák a spol. čelí Torontu. V akci i Nečas proti Minnesotě či Klapka
Zámořská NHL startuje v pátek pro evropské fanoušky v příhodném čase. Od 19:00 Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou hostí Toronto. V akci budou i další čeští hokejisté. Calgary s Adamem Klapkou hraje na ledě New Jersey Devils, St. Louis čelí Dallasu s Radkem Faksou a Colorado s Martinem Nečasem bojuje o body s Minnesotou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|25
|18
|1
|3
|3
|103:56
|41
|2
Ottawa
|26
|13
|3
|3
|7
|84:76
|35
|3
Devils
|25
|11
|6
|0
|8
|94:77
|34
|4
Tampa
|24
|13
|2
|2
|7
|85:71
|32
|5
Montreal
|26
|9
|5
|4
|8
|78:79
|32
|6
Boston
|24
|12
|3
|1
|8
|85:65
|31
|7
Florida
|25
|12
|2
|3
|8
|81:74
|31
|8
Islanders
|24
|9
|3
|5
|7
|76:69
|29
|9
Rangers
|24
|13
|0
|1
|10
|70:68
|27
|10
Buffalo
|25
|9
|2
|4
|10
|78:84
|26
|11
Flyers
|27
|8
|1
|6
|12
|70:95
|24
|12
Washington
|22
|9
|2
|0
|11
|79:86
|22
|13
Detroit
|24
|7
|2
|3
|12
|65:72
|21
|14
Toronto
|26
|8
|1
|3
|14
|82:92
|21
|15
Columbus
|23
|4
|5
|1
|13
|58:74
|19
|16
Pittsburgh
|24
|3
|4
|2
|15
|70:87
|16
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|27
|17
|1
|5
|4
|98:62
|41
|2
Edmonton
|27
|14
|3
|4
|6
|104:82
|38
|3
Vegas
|26
|12
|3
|5
|6
|90:78
|35
|4
Dallas
|24
|9
|6
|2
|7
|66:59
|32
|5
Colorado
|24
|14
|0
|3
|7
|96:68
|31
|6
Nashville
|24
|10
|3
|5
|6
|74:70
|31
|7
Winnipeg
|26
|10
|3
|4
|9
|83:86
|30
|8
St. Louis
|25
|11
|2
|3
|9
|84:80
|29
|9
Utah
|26
|11
|2
|3
|10
|86:88
|29
|10
Anaheim
|26
|11
|1
|1
|13
|96:95
|25
|11
Calgary
|26
|10
|1
|2
|13
|67:89
|24
|12
San Jose
|27
|4
|7
|2
|14
|71:101
|24
|13
Seattle Kraken
|22
|8
|3
|1
|10
|71:76
|23
|14
Chicago
|25
|6
|3
|2
|14
|67:97
|20
|15
Kings
|22
|5
|3
|2
|12
|60:71
|18
|16
Vancouver
|27
|3
|3
|1
|20
|75:119
|13