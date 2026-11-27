Strach o Pastrňáka! Nehrál ani šest minut, Toronto zmírnilo dusno kolem Nylandera
Jen necelých šest minut svého času strávil David Pastrňák na ledě v pátečním duelu NHL mezi Bostonem a Torontem. Kapitán Bruins odstoupil po šesti střídáních ve 14. minutě, do konce zápasu se na pracovišti neobjevil. Klub hned po úvodním dějství vydal krátkou oficiální zprávu, že Čechův návrat do hry je nepravděpodobný, což se potvrdilo. Medvědi v TD Garden padli s Maple Leafs 1:3.
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Odpíchl se k ofenzivnímu úprku od vlastní brány, avšak po pár krocích jej zastavila ostrá bolest v noze, zřejmě v levé. David Pastrňák v polovině čtrnácté minuty okamžitě odjel na střídačku a ihned zamířil do kabiny. Zatím není známo, o jaký problém v „dolní části těla“ přesně jde.
Boston šel v očekávané bitvě do vedení, byl lepší, aktivnější, důraznější, Toronto se hledalo. Ale prakticky z ničeho vyrovnalo a ve druhém dějství získalo dvě slepené přesilovky, nakrátko hrálo i přesilovku pět na tři, sice bez užitku, ale třetí výhodu ve 38. minutě už využilo, šlo do vedení 2:1.
Promarněná šance a rychlý trest
Šest minut poté to byl Boston, kdo získal dvojnásobnou početní převahu. A bez dvou sekund rovné dvě minuty, ale z tlaku rezultovala jen Peterkova rána do tyče. Trest přišel záhy po McKennově akci a z manka 1:3 se už domácí nevyhrabali.
Před páteční partií panovalo v Torontu lehké dusno. U Maple Leafs se snad nikdy neděje nic bez pořádné dávky dramatu. Sotva Toronto pondělní výhrou 4:2 nad Islanders utnulo nelichotivou sérii devíti porážek v řadě, v hokejové baště se začalo řešit další třaskavé téma. Tentokrát šlo o složení elitní přesilovkové formace a otevřenou výměnu názorů mezi hlavním trenérem Jimem Hillerem a hvězdným útočníkem Williamem Nylanderem.
Zápletku odstartovala jinak pozitivní zpráva. Ruské křídlo Kirill Marčenko se po dvanáctizápasové absenci zaviněné zraněním v dolní části těla vrátil do tréninkového procesu a byl připraven naskočit do pátečního šlágru na ledě Bostonu.
Během čtvrtečního tréninku se Marčenko okamžitě zařadil zpět do první přesilovkové formace. Někdo z hvězdného komanda mu ale musel uvolnit místo. Ačkoliv se v zákulisí i mezi fanoušky živě diskutovalo o tom, zda pozici udrží letošní jednička draftu Gavin McKenna, trenér Hiller ukázal na jiného muže. Vedle Austona Matthewse, Johna Tavarese a právě McKenny zůstal v elitní přesilovce Marčenko, zatímco padáka dostal William Nylander.
Nylander se ozval: Nesouhlasím s vámi
Rozhodnutí působilo o to překvapivěji, že švédský kanonýr prožívá bodově vydařený ročník. S 25 body ve 26 zápasech je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a s devíti přesilovkovými body drží v této disciplíně rovněž druhou příčku. Sám Nylander tuší, že za jeho přeřazením stojí nedávná ztráta puku v utkání s Columbusem. Své pocity po tréninku před novináři nijak neskrýval. „Řekl jsem trenérovi, že s tím nesouhlasím, ale to je v pořádku,“ prohlásil Nylander na rovinu.
Kouč Jim Hiller vzal lehkou roztržku s ledovým klidem. Alespoň navenek. Svůj tah obhajuje snahou o lepší vyváženost obou přesilovkových formací. Podle trenéra si Nylander a mladý supertalent McKenna na ledě stylově příliš konkurují a jejich dovednosti se v jedné pětici zbytečně dublují. „Myslíme si, že tím získáme lepší rovnováhu. Willy se v té druhé formaci může stát hlavní ústřední postavou, hra tam půjde mnohem více přes něj,“ vysvětlil Hiller svůj taktický záměr. „V první formaci se vše točí kolem Austona, Johna a Gavina. Ve druhé skupině dostane Willy více příležitostí k dotyku s pukem, což mu umožní naplno rozvinout jeho kreativitu.“
Tak se skutečně i stalo, Švéd nastupoval v záložní brigádě a ocitl se na ledě u druhého vstřeleného gólu Riellyho v rámci třetí početní výhody hostů.
Ačkoliv v Torontu bývá podobné jiskření často vodou na mlýn pro spekulace o krizi v kabině, oba aktéři ujišťují, že mezi nimi nepanuje zlá krev. Hiller označil komunikaci se svým svěřencem za zdravou a otevřenou. „Většinou je to dobré, máme spolu fajn vztah. Někdy se shodneme, jindy ne, přesně jako většina lidí. Panuje mezi námi vzájemný respekt, takže si věci prostě vyříkáme z očí do očí a jdeme dál,“ uzavřel kouč Leafs.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|25
|18
|1
|3
|3
|103:56
|41
|2
Devils
|26
|12
|6
|0
|8
|99:80
|36
|3
Ottawa
|26
|13
|3
|3
|7
|84:76
|35
|4
Tampa
|24
|13
|2
|2
|7
|85:71
|32
|5
Montreal
|26
|9
|5
|4
|8
|78:79
|32
|6
Boston
|25
|12
|3
|1
|9
|86:68
|31
|7
Florida
|25
|12
|2
|3
|8
|81:74
|31
|8
Islanders
|24
|9
|3
|5
|7
|76:69
|29
|9
Rangers
|24
|13
|0
|1
|10
|70:68
|27
|10
Buffalo
|25
|9
|2
|4
|10
|78:84
|26
|11
Flyers
|27
|8
|1
|6
|12
|70:95
|24
|12
Toronto
|27
|9
|1
|3
|14
|85:93
|23
|13
Washington
|22
|9
|2
|0
|11
|79:86
|22
|14
Detroit
|24
|7
|2
|3
|12
|65:72
|21
|15
Columbus
|23
|4
|5
|1
|13
|58:74
|19
|16
Pittsburgh
|24
|3
|4
|2
|15
|70:87
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|27
|17
|1
|5
|4
|98:62
|41
|2
Edmonton
|27
|14
|3
|4
|6
|104:82
|38
|3
Vegas
|26
|12
|3
|5
|6
|90:78
|35
|4
Dallas
|24
|9
|6
|2
|7
|66:59
|32
|5
Colorado
|24
|14
|0
|3
|7
|96:68
|31
|6
Nashville
|24
|10
|3
|5
|6
|74:70
|31
|7
Winnipeg
|26
|10
|3
|4
|9
|83:86
|30
|8
St. Louis
|25
|11
|2
|3
|9
|84:80
|29
|9
Utah
|26
|11
|2
|3
|10
|86:88
|29
|10
Anaheim
|26
|11
|1
|1
|13
|96:95
|25
|11
Calgary
|27
|10
|1
|2
|14
|70:94
|24
|12
San Jose
|27
|4
|7
|2
|14
|71:101
|24
|13
Seattle Kraken
|22
|8
|3
|1
|10
|71:76
|23
|14
Chicago
|25
|6
|3
|2
|14
|67:97
|20
|15
Kings
|22
|5
|3
|2
|12
|60:71
|18
|16
Vancouver
|27
|3
|3
|1
|20
|75:119
|13