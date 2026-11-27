Mostecké turbulence v éře bez Horvátha: odchod ze stadionu, druhá liga není v plánu
Po roce znovu nepřehledná situace ve fotbalovém Mostě. Zatímco tehdy fanoušci protestovali proti angažování Tomáše Pešíra, jenž coby ředitel klubu záhy skončil, nyní překvapil konec oblíbeného trenéra Pavla Horvátha. Jeho loučení ovšem může souviset s mnohem závažnějšími okolnostmi než je jen ztráta sportovní formy a završený podzim čtyřmi zápasy bez výhry.
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Most po polovině sezony ve třetí lize obsadil osmou příčku. „Čekali jsme, že budeme víc nahoře. Některé zápasy jsme smolně nezvládli, jiné se nám nepovedly, což k fotbalu patří. Výsledky neodpovídají kádru, co tu byl,“ líčil ředitel klubu Petr Johana, ligový šampion s Libercem i Spartou.
Proslýchá se však, že za Horváthovým koncem mohly být především chybějící ambice způsobené nevyhovujícím stadionem Josefa Masopusta, který sice pamatuje prvoligové časy v letech 2005 – 2008, od té doby však chátrá. A chřadnout bude podle všeho dál. „Proto je nereálné usilovat o postup,“ uvedl Johana.
Severočeský celek, v němž svého času dohrávali kariéru ikony českého fotbalu jako Horst Siegl, Jiří Novotný nebo Martin Vaniak, se proto hodlá ve spolupráci s městem soustředit na rozvoj mládeže s tím, že seniorské áčko posouvá na vedlejší kolej.
Fotbalová aréna zanikne?
Stadion s kapacitou 7 500 míst vlastní soukromý vlastník prostřednictvím podnikatele v hazardu Adnana Suljanoviče. A jeho budoucnost je víc než nejistá. Suljanovič drží stadion prostřednictvím společnosti Stadion Most s.r.o., v níž je od dubna 2026 stoprocentním společníkem a jednatelem. Území fotbalového stadionu má pak podle nedávných plánů ustoupit výstavbě nové čtvrti a zdravotnického kampusu pro seniory. Stavět se má začít za dva roky.
„Most má obrovský potenciál. Právě proměna tohoto území může být pro město významnou součástí celého projektu. Z dnešního nevyužitého prostoru by mohl vzniknout živý areál s řadou služeb a pracovních příležitostí,“ nastínil Suljanovič s tím, že v kampusu údajně vzniknou stovky pracovních míst.
Není stadion, nejsou ambice
Nový jednatel Baníku Most Vladimír Wagner na to konto prozradil Deníku, že klub stadion Josefa Masopusta pamatující druholigové i prvoligové boje opustí v roce 2028 a přesune se do areálu v Souši. Tím výraznější ambice podle všeho končí.
„V tuhle chvíli není Most připraven na profesionální soutěž v podobě druhé ligy, a to jak technickým zázemím, financemi, ani sportovní úrovní mládeže. Chceme hrát co nejvýše ve třetí lize, nadstandardně trénovat ideálně s mladými hráči z regionu a případně je posouvat do profesionálního fotbalu,“ vysvětlil Wagner.