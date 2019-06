Nečas ve finále nejdelší soutěže na světě: Jak vidí svoji budoucnost? | iSport.cz

V play off má Martin Nečas důležitou roli. Do lajny dostal slovenského střelce Tomáše Jurča, chodí na přesilovky a plní přesně to, proč ho Carolina poslala do AHL. Uč se. Zlepšuj se. Pomož Checkers. Rodák ze Žďáru nad Sázavou hraje výborně, daří se mu. Po základní části byl nejproduktivnějším Čechem, který působil na farmách, a teď se pustil na boje o Calder Cup proti Tomáši Hykovi, nejproduktivnějšímu Čechovi v play off.

Bylo těžké, aby favorit došel až do finále?

„Víte, jak se to říká o té nové soutěži v play off. Bylo to těžké. Výhoda, kdy máte nahráno ze základní části, se maže, každý má šanci poslat toho druhého na dovolenou. Ale my víme, že náš tým má sílu. Na každé kolo jsme se připravili dobře a vždycky jsme sérii odehráli slušně. Jdeme do finále, těšíme se a jsme zvědaví na konfrontaci s Chicagem. Jsou z jiné konference, ještě jsme s nimi nehráli ani jeden zápas. Uvidíme, jak na tom budou. Určitě to bude vyrovnané, jdou na sebe dva nejlepší týmy ligy.“

Někdy v zimě vám vedení týmu řeklo, že cílem je, abyste vyhráli AHL. Dovedli jste si tenkrát představit, kolik práce zabere se do finále dostat?

„Je to dřina. Nakonec je úplně jedno, jak skončíte v základní části. My si můžeme ale věřit, protože nám hrají všechny čtyři lajny, v tom je naše síla, plus nám výborně chytá gólman Nedeljkovic. A najednou jsme strašně blízko, aby to vyšlo. Teď se musíme postarat o to, aby se všechno povedlo.“

Vašim posledním soupeřem byla farma Toronta, která soutěž vyhrála před rokem. Bylo cítit, že jde o část party, která ví jak uspět?

„Jednoznačně to byl nejlepší soupeř, na jakého jsme zatím narazili. Ten hokej se mi líbil mnohem víc než obě kola předtím. Toronto má tým, který je hrozně šikovný. Snaží se hrát hokej, dávají góly, jsou techničtí, důrazní. Prostě hrozně dobrý soupeř. Vyhráli jsme 4:2, poslední zápas jsme rozhodli až v prodloužení a byla to vyrovnaná série. Bylo cítit, že soupeř je hodně kvalitní.“

Často se říká, že se v play off začíná hrát ještě jiný hokej než v základní části. Platí to i v AHL?

„No, asi se dá říct, že hokej má o něco lepší úroveň než v základní části. Na druhou stranu, rychlost a tvrdost? Podle mě byly na maximu už v základní části, tady se hraje nadoraz pořád. Přišlo mi, že v Česku byl mezi základní částí a play off větší rozdíl než tady.“

Doma je pořád kam sáhnout, kde přidat?

„Přesně. Tady na farmě máte hlavně mladé kluky, každý hraje o šanci a chce se dostat do NHL, vždycky dáte ze sebe absolutní maximum. Play off máte tak nějak v sobě od začátku do konce. Jen je to teď všechno ještě víc vyhecované. Rychlost je podle mě stejná.“

Naplno žijete hokejem. Uvědomíte si vůbec, že pomalu začíná červen?

(usměje se) „Už minulý rok, kdy jsem jel na mistrovství světa, byla sezona docela dlouhá, ale to jsme skončili už 17. května. A teď pořád hrajeme. Je to delší, ale stojí za to se ještě vymáčknout a zkusit vyhrát poslední čtyři zápasy. Nejhorší, co může podle mě přijít, je teď prohrát. Jak jsme se bavili, je dřina se sem dostat, projít si celou sezonu. Stát pak s prázdnýma rukama na ledě nechcete. Skončíte pozdě a nic z toho nemáte. O tohle nikdo nestojí.“

Na ledě jste někdy od srpna. Není těžké zůstat v módu, že je to pořád hra, která vás baví?

„Na play off se vyhecujete vždycky, dá vám další sílu. Nejsem unavený. A když jsou volné dny, ležíme u bazénu, protože venku je pětatřicet stupňů,