Finsko je rampa také do NHL. Makají tady, chci se zlepšit, ví Pytlík

Dřete jako koně. O pokynech se nediskutuje, prostě se plní. Hokej je tady hodně rychlý, tvrdý. Říká se, že když se chcete připravit na přechod za moře, Finsko může být nejlepší volbou. V létě do nejvyšší soutěže zamířilo opět pár Čechů. „Mám šanci se posunout a byl bych blázen, kdybych to nezkusil,“ říká jeden z nich, útočník Jaromír Pytlík, který bude hrát za Kalpu Kuopio. Ve čtvrtém kole ho draftovali New Jersey Devils, od nich dostal k finské cestě taky zelenou: dobrá volba.