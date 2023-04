Měl jít do Motoru, ale… Kometu jsem doteď nerozdýchal, říká kouč Pirátů

Otevřenou otázkou zůstává, zda bude i koučovat. A zda náhodou nakonec nenaskočí zpět do elitní soutěže. „Když jsem ale viděl čtyři tisíce diváků na play off se Znojmem, chytlo mě to. Dělat tu hokej má smysl, je tu obrovský hlad po první lize,“ váží si podpory fanoušků 56letý trenér. v rozhovoru pro iSport.cz popisuje, jak to měl s námluvami s Českými Budějovicemi či zda by se nechtěl vrátit do Varů.

Měl jste hned jasno, že pro příští sezonu zakotvíte v Chomutově? Přece jen jde až o třetí nejvyšší soutěž.

„Z Chomutova mi volali ve stejný den, kdy jsem skončil v Brně. Zůstali jsme ve spojení a někdy v březnu jsem jim začal pomáhat s tréninky, v postatě jsem zastával i úkoly, náležící sportovnímu manažerovi. Vedli jsme si dobře, škoda jen, že se nám zranili tři obránci před semifinálovou sérií se Znojmem. Být kompletní, finále mohlo klapnout. Ale to jsou kdyby. Každopádně nadšení v Chomutově je velké a ve chvíli, kdy jsme se dohodli na klauzuli o případném odchodu do extraligy, neváhal jsem. Manažerská zkušenost se vždycky hodí.“

Co vše budete mít v Chomutově na hrbu?

„Budu mít na de facto roli generálního manažera, byť v druhé lize se tak logicky nenazývá. Vedle manažerských věcí vybírám trenéry do juniorky, do dorostu, vzal jsem i asistenta trenéra u dorostu. Ve všech kategoriích od dorostu po áčko chci docílit toho, abychom předváděli stejný styl hokeje.“

A jak přesně to budete mít u áčka?