Kubalík zpět v Ambri: Nabídka z NHL? Pokud přijde, chci to ještě zkusit

Do nejlepší ligy světa se chce pořád vrátit. Ale nechtěl jen sedět a čekat, jestli mu z nebe něco spadne. Dominik Kubalík zahájil sezonu v elitním švýcarském celku Ambri-Piotta, odkud před pěti lety vyrazil za oceán. Podepsal na rok s tím, že může odejít, pokud se do 15. prosince dohodne s klubem zámořské soutěže. „Je to asi nejlepší, co jsem mohl udělat,“ tvrdí 29letý útočník. Jaký je jeho plán?

Nejvyšší soutěž Švýcarsku začala s dvanácti českými hráči včetně tří mistrů světa z pražského šampionátu. Kubalík je rád, že se mohl vrátit do Ambri, kde to zná, a že byli ochotni přistoupit na podmínku, že může zase kdykoli odejít. Mluvilo se o Calgary, Tampě, Anaheimu, Bostonu i dalších klubech. „Ale žádná nabídka nepřistála,“ přiznává. Pomalu začnou kempy NHL. Situace se může změnit.

Uplynuly teprve dva týdny, co Ambri oznámilo váš příchod. Stačil jste se začlenit do týmu?

„Hrál jsem dva přípravné zápasy, oba doma. Těšil jsem se, až se začne hrát. Doufám, že jsem náležitě připravený. Byl jsem tu jen krátce, ale s klukama jsme se už stačili poznat. Jinak zůstalo všechno stejné, jako když jsem odcházel. Pomáhá, že prostředí znám. Přivítali mě hezky, dojmy skvělý. Lidi mě rádi vidí, je to příjemný.“

Mužstvo se od té doby hodně vyměnilo?

„Pět let jsem v Ambri nebyl, z tehdejšího týmu zůstali jen tři hráči. Dva útočníci a jeden obránce. Dá se říct, že máme úplně jiný tým. Ale trenéři a lidi v organizaci ve vedení jsou stejní.“

Vaše smlouva zahrnuje klauzuli, že do půlky prosince můžete odejít. NHL tedy pořád zůstává ve hře.

„Právě proto tam podmínku zanesli. Abych měl možnost odstoupit ze smlouvy, pokud přijde nějaká nabídka. Tahle varianta pořád platí. Ale beru to tak, že teď jsem v Ambri a soustředím se, co mě čeká tady. Člověk to v hlavě má, na druhou stranu se chci koncentrovat na to, co se děje teď. Moc se neohlížím jinam. Ovšem vím, že možnost pořád existuje.“

Moc klubů v Evropě by na takovou klauzuli nepřistoupilo, viďte?

„Myslím, že asi ne, i když jsme se po ničem jiném ani nepídili. Jakmile jsme začali situaci řešit, tak až s Ambri. Byla to rychlá akce. Klub na podmínku přistoupil. Mohlo to dopadnout, že bych zůstal pár dní a šel pryč. Nestalo se, nicméně tahle varianta byla taky a oni do ní přesto chtěli jít. Jsem moc rád, že mi tuhle možnost poskytli.“

Údajně jste měl jednu reálnou nabídku z NHL.

„Ne. Na stole jsem neměl nic. Lítalo víc týmů, psalo a povídalo se toho dost. Ale nic konkrétnějšího jsem neměl. Snažil jsem se tedy najít variantu, abych si nezavřel dveře do NHL, a pokud by někdo zavolal, abych měl možnost odejít.“

Na zkušební smlouvu PTO jako Jakub Vrána nebo Jakub Zbořil jste přistoupit nechtěl? Bylo by příliš nejisté vydat se do kempu na tryout?