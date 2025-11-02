Vrána seděl, pak se dvakrát trefil. Jeho NEJ zápas ve Švédsku zkazil kolaps, kritika experta
Zahlédli světlo ve tmě, ale ve třetí třetině utkání ztratili všechno. Linköping prohrál sedmý zápas v řadě, ve Växjö padl 3:5. Přitom dvakrát vedl o dva góly. V obou případech se o to postaral Jakub Vrána, který se v předchozím duelu ve čtvrtek proti Örebru nevešel do sestavy, přestože byl zdravý a mohl hrát. V sobotu zažil svůj nejpovedenější zápas po návratu do Švédska. Jeho výkon však zastínil kolaps LHC v poslední části.
Ve Växjö se šampion Stanley Cupu 2018 konečně předvedl. Klub, ve kterém se odrazil do velkého hokeje, mu dal novou šanci. V Linköpingu strávil několik sezon jako junior, v ročníku 2014/15 nastupoval pravidelně v SHL. Do Östergötlandu se vrátil po deseti letech.
Klub si na něj vzal dokonce půjčku. Čekaly se velké věci. Jenže za prvních jedenáct utkání se 29letý útočník trefil jen jednou a přidal dvě asistence. Ve Växjö se téměř po měsíci dočkal branky. V 11. minutě otevřel skóre a v 35. minutě zvyšoval na 3:1 pro Linköping.
„Už je to docela dost dlouho, co jsem dal naposledy gól. Na začátku sezony jsem měl spoustu šancí se prosadit, ale nepodařilo se mi to,“ povídal po sobotním zápase bronzový medailista z mistrovství světa 2022 v rozhovoru pro švédskou televizi TV4.
Mezitím se potýkal se zraněním třísel, minulý čtvrtek však zůstal mimo sestavu jako zdravý náhradník. Na zápas do Örebra s týmem neodcestoval. „Momentálně máme dvanáct hráčů, o kterých si myslíme, že by měli nastoupit. Od Vrány potřebujeme víc a on ví, že se musí zlepšit. Na začátku měl nějaké problémy. Má potenciál, ale tentokrát nehraje,“ zmínil se trenér Mikael Hakansson.
Expert televize TV4 a bývalý obránce Sanny Lindström se do Vrány ostře pustil. „Nečekal jsem, že převrátí SHL a v útoku bude dominovat. Ale on je líný a na ledě dělá špatná rozhodnutí, což celému týmu ubírá energii, protože pak musí bránit,“ uvedl. „Je těžké se ukázat z tribuny. Pokud máte dvanáct hráčů, kteří jsou vepředu, říkám: V tom případě ho dejte pryč,“ přisadil si na stejném TV kanále další bývalý zadák Staffan Kronwall.
V sobotu ve Växjö zase Vrána ukázal, že dokáže být rozdílovým hráčem. Závěr zápasu ve Växjö však jeho nejsvětlejší okamžiky zastínil. LHC přestřílel soupeře v prvním dějství 17:1 a ještě na začátku třetí části měl dvougólový polštář. Jenže potom následoval kolaps. Växjö čtyřmi trefami otočilo na 5:3. „Cítím neuvěřitelnou prázdnotu. Vítězství jsme měli v rukou, ale stali se z nás zbabělci,“ řekl rozčarovaný kouč Hakanson. O reprezentační přestávce mají v Linköpingu i s Vránou na čem pracovat.