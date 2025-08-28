Vránův skvělý návrat: za Linköping hned skóroval. Trochu jsem vyšel ze cviku, řekl
Po deseti letech v NHL Jakub Vrána oblékl dres švédského Linköpingu. A začal skvěle. Ve svém prvním zápase po návratu skóroval. Ve 13. minutě přípravného duelu v Halmstadu proti Rögle vyrovnával na 1:1. Spokojený však úplně nebyl. „Určitě je na čem pracovat,“ přiznal 29letý útočník po porážce 1:5 pro Hockeynews.se.
Po deseti sezonách v zámoří je zpátky tam, odkud se rozletěl do světa velkého hokeje. Ve Švédsku jeho comeback vyhlíželi s velkým očekáváním. Vránův příchod patřil k událostem přestupového léta. Ve čtvrtek česká hvězda prožila v dresu Linköpingu obnovenou premiéru. Vrátil se jako střelec.
Navzdory špatnému výkonu týmu stačila Vránovi pouhá čtyři střídání, aby předvedl, proč ho v Linköpingu podepsali. Nastoupil ve třetím útoku. Po skvělé práci spoluhráčů Remi Elieho a Eskilda Bakke Olsena vyrovnal po parádním zakončení, které ukázalo jeho potenciál. Projel středním pásmem, před sebou měl už jen gólmana Christoffera Rifalka. Nezaváhal. Puk poslal do horního rohu jeho branky.
Za gól jsem šťastný, ale...
„Začalo to v rohu. Elie dobře rozehrál. Bakke Olsen je špičkový útočník, poslal mi perfektní pas. Snažil jsem se hrát jednoduše, protože jsem trochu vyšel ze cviku,“ uvedl Vrána. Byl to však jediný zásah Linköpingu.
Tým měl nejlepší třetinu v prostřední části, kdy si vytvářel tlak. Ve třetí části mu však došel dech. „Musíme zapracovat na mnoha detailech, zlepšit se v některých oblastech. Taky sám ze sebe jsem měl smíšené pocity. Byl jsem šťastný za gól, ale zároveň věděl, že to nebylo zcela ono,“ dodal.
Linköping před nadcházející sezónou přivedl několik významných posil a Jakub Vrána mezi nimi vyčnívá. Od svého odchodu do zámoří sehrál v NHL 406 zápasů a dalších 38 v play off. V základní části zaznamenal 223 bodů (119+104), v roce 2018 získal Stanley Cup s Washingtonem.
Nyní zase válčí ve Švédsku. „Je moc příjemné zase obléknout dres LHC. Zpočátku jsem nevěděl, co očekávat. Uplynula už nějaká doba, co jsem hrál naposledy, takže jsem nevěděl, jak to půjde. Ale myslím, že naše formace si vedla velmi dobře. Můžeme se z toho poučit a zlepšit se,“ dodal.