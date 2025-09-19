Vrána se zranil: Nechci řešit výmysly, že jsem se chtěl sbalit a odjet. Linköping miluju
Do Linköpingu šel s radostí jako vítaná posila. V prvním přípravném zápase dal hned gól, v nové sezoně Jakub Vrána zatím mlčel. Nastupoval ve druhé nebo třetí lajně, ve třech utkáních měl tři střely na branku, nepřipsal si ani bod. Během pátečního tréninku nebyl na ledě. „Od druhého zápasu mě tahalo tříslo, potřebuju čas, abych se dal dohromady,“ sdělil pro web iSport v telefonickém rozhovoru 29letý útočník. Totéž potvrdil švédským médiím trenér Mikael Hakansson. Hned se však vyrojily i spekulace, které převzala některá česká média.
Vránu v podcastu Radiosporten kritizoval bývalý útočník a někdejší kouč švédské reprezentace Johan Garpenlöv. Zmínil údajný incident, k němuž mělo dojít zhruba před měsícem během teambuildingové aktivity v lese, kdy měl Vrána říct, že přijel hrát hokej. Prý nebyl daleko k tomu, aby skončil. „Takové chování vysílá velmi špatné signály. Docela jasně to ukazuje, jaký má charakter,“ sepsul ho Garpenlöv.
„Spali jsme v lese a šli pak patnáct kilometrů pěšky na trénink. Náročná bojovka. Ale semkli jsme se a udělali přesně to, co po nás chtěli. Zvládli jsme to, i když to vůbec nebylo příjemné a byli jsme rozbití. Proč dneska musí někdo tvrdit, že jsem chtěl sbalit kufry a odjet? To