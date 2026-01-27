Tomášek otevřeně: Vyčítal bych si, kdybych do NHL neodešel. Co McDavidovy rituály?
V NHL ztrácel minuty, tribuna se při zápasech Edmontonu stala jeho nechtěným parťákem. Co by jiný hráč vydržel, protože víc lepších možností by v rukávu nenašel, David Tomášek nemusel. Útočník evropské extratřídy ke konci roku podnikl návrat do Färjestadu. V rozhovoru pro iSport.cz mistr světa z Prahy otevřeně líčí důvody opuštění kabiny, jíž vládnou světová esa McDavid s Draisaitlem, mimochodem příjemní parťáci a kamarádi s řadou nevšedních rituálů. O nich se taky leccos dozvíte.
Za necelé tři týdny si špičkový český útočník připomene svět NHL v olympijské bitvě s Kanadou. David se znovu potká s McDavidem a v české šatně se určitě budou hodit a poslouchat Tomáškovy rady, jak hokejového mimozemšťana odzbrojit. Sice bez záruky, ovšem možný recept padne. A to i v rozhovoru s 29letým univerzálním hokejistou, po němž lační extraligové kluby. Není těžké uhádnout, jaké.
Měsíc fungujete v týmu Färjestadu. Můžete v tuhle chvíli říci, že jste udělal správný krok?
„Z osobního hlediska určitě. Dostal jsem se znovu do zápřahu, hraju hokej, nesedím na tribuně. V tomhle směru je to lepší. Z týmového pohledu je to horší, trochu nám to tady hapruje. Prožíváme těžkou sezonu, kluci se v tom delší dobu plácají, už se tu taky vyměňoval trenér. Je to tady nahoru dolů. Znovu se ukazuje, že hokej je hodně o hlavě. Jakmile nechytnete začátek, v tabulce se to hned projeví, ztratíte potřebnou lehkost a všechno je mnohem náročnější. Navíc SHL je ohromně těžká soutěž.“
I teď pro vás?
„Jasně. Jednak díky velkému hřišti, ale hlavně z toho důvodu, že jsou všichni hráči skvěle natrénovaní. Hraje se méně zápasů než za mořem, kde se dost často stane, že týmy na konci tripu fyzicky odejdou a soupeř je suše přejede. To se ve Švédsku nepřihodí. Tady je to obvykle řežba do poslední sekundy.“
Jak dlouho vám trvalo, než jste si znovu zvykl na jiné rozměry a tím pádem i na úplně jiný hokej?
„Nebylo to jednoduché hlavně z toho důvodu, že jsem čtyři měsíce pořádně nehrál. Skok do zápasů SHL byl obrovskou změnou, navíc to velké hřiště… Švédsko je známé tím, že když naskočíte do soutěže bez společné přípravy s týmem, kdy se dělají velké objemy, projeví se to na vás. S Edmontonem jsem před sezonou trénoval dost, ale náplň tréninků byla úplně jiná. Navíc herní praxe je něco, co se strašně těžko natrénovává.“
Využijte teď něčeho, co jste se naučil u Oilers, ať už jde o cokoli?
„Bylo fajn vidět, jak ti kluci na sobě pracují každý den, co všechno se dá udělat pro vylepšení výkonu. Je to do velké míry otázka finančního zázemí, s nímž jde ruku v ruce zázemí klubu. Z hlediska trénování nebo regenerace. Z hokejových věcí se mi líbila práce s pukem na malém prostoru, důležitá dovednost pro fungování na menším kluzišti.“
Při režimu 82 zápasů v základní fázi a častým přeletům musí být regenerační složka naprosto vycizelovaná, že?
„Je to tak. Kluby NHL mají naprosto jiné možnosti, které se s Evropou absolutně nedají srovnávat. Souvisí s tím i