Pište si, Taliga! Další slovenský talent může hrát za Česko. Pomáhá Smoleňák

Je to tady znovu. Slovensko si může škrtnout dalšího mladého hráče s potenciálem jednou nastupovat za národní tým dospělých. Na začátku léta se k české reprezentaci do 18 let připojil Vladimír Dravecký mladší. Výběr U16 může nově využít Sebastiana Taligu, který řádí ve Finsku. Útočník vyrůstal v Třinci a v Plzni, Slovensko nezve do reprezentace mladé hráče z ciziny, což nasměrovalo přemýšlení hráče i jeho rodiny do Česka. „Nikdo s námi nemluvil, tak jsme se rozhodli pro jinou cestu,“ přibližuje útočníkův otec Michal Taliga.