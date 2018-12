MS dvacítek 2020 v Česku? Haly v Ostravě a Třinci, Mrázek součástí loga | iSport.cz

Již třináct let nevybojovali čeští hokejoví junioři medaili ze světové šampionátu. O něco kratší dobu Českou republiku rovněž míjela možnost mistrovství mladých pořádat. Konkrétně od roku 2008.

Je jisté, že čekání bude příští prosinec u konce. Ty nejlepší souboje hokejových „dvacítek" jsou již třetí rok přikované na americkém kontinentu. Nyní přichází změna.

Ostrava a Třinec budou hostit turnaj, na kterém se představí ty největší naděje světového hokeje, od nichž se očekává, že budou v budoucnu lámat rekordy v zámořské NHL.

Juniorské mistrovství se uskuteční v době od 26. prosince 2019 do 5. ledna 2020. „Pro mezinárodní hokejovou federaci a všechny země je to druhá nejvýznamnější akce po seniorském mistrovství světa,“ prohlásil generální sekretář českého hokejového svazu Martin Urban.

Česká republika převezme štafetu po Kanadě. Ve Vancouveru a Victorii začíná mistrovství již příští týden. Parta pod vedením trenéra Václava Varadi bude chtít napodobit postup do semifinále z minulého turnaje a vyšplhat třeba ještě výše.

O dvanáct měsíců později se hlavním dějištěm stane Ostrava. Tam se šampionát vrátí poprvé od roku 1994, v Třinci se událost tohoto typu uskuteční poprvé. Proč zrovna tyto dvě města? „Má to několik důvodů. Tím hlavním jsou vyhovující haly, což v našich podmínkách není úplná samozřejmost. Pak jde především o zkušenosti, a také velkou podporu z regionu,“ pokračoval Urban.

Další důvod volby destinací vyjasnila generální sekretářka šampionátu Markéta Štěrbová. Stejná žena byla hlavní organizátorkou mistrovství světa z roku 2015. Ostravě hrají do karet příznivé zkušenosti z minulosti. „Známá hala, lidé tam vědí, jak pořádat velká hokejová utkání a jiné prestižní akce,“ přiblížila Štěrbová. Druhý domov pro hokejisty poskytne třinecká Werk Aréna. „Je to nejnovější aréna u nás, která je velmi přátelská nejen ke sportovcům, ale i fanouškům. Loni ji fanoušci vyhlásili jako nejpříjemnější halu pro hokej,“ dodala.

Právě Štěrbová dohlížela na výběr loga, které na první pohled upoutá. „Zásadním cílem bylo vyjádření místa konání a hokejový prvek. Ten jsme začali hledat v záběrech z minulých let. Narazili jsme na záběr, který dokonale představuje to, čím se juniorský šampionát odlišuje od jiných,“ zdůraznila Štěrbová, čímž odkazovala především na velké emoce, radost, odhodlání mladých hráčů a dynamiku.

Hlavním mužem onoho záběru je český gólman Petr Mrázek, jenž byl v roce 2012 vyhlášený nejlepším brankářem šampionátu v Calgary a Edmontonu. Zobrazen je při vítězném gestu, které světu ukázal po nečekané výhře nad Američany. „Je v tom koncentrováno úplně všechno, co jsme chtěli,“ připomněla Štěrbová. Nyní šestadvacetiletý gólman je vhodnou volbou i kvůli tomu, že pochází z Ostravy. Navíc se jedná o zástupce reprezentujícího proslulou českou brankářskou školu.

Logo pro MS hráčů do 20 let v Třinci a Ostravě bylo představeno! 🔥 Logo šampionátu, který se u nás odehraje na přelomu let 2019 a 2020, bylo inspirováno Petrem Mrázkem a jeho nezapomenutelnou oslavou, která symbolizuje emoce mladých hráčů a jejich energii! 🙌 #WorldJuniors pic.twitter.com/33MC8g2t08 — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 19, 2018

„Těší mě, že mistrovství juniorů bude právě v Ostravě. Sám jsem měl možnost se na tomto šampionátu představit a musím říct, že to byl jeden z vrcholů juniorské kariéry. Teď držím palce klukům, aby získali medaili, na kterou čekají od roku 2005,“ uvedl brankář Caroliny Hurricanes, jenž bude zároveň i patronem celé akce.

Její rozpočet je stanoven na 94 milionů korun. Dvě třetiny z této částky budou pokryty z veřejných prostředků. „Vážíme si podepsané dohody ve výši 15 miliónů se zástupci Moravskoslezského kraje, stejnou částkou přispěje město Ostrava. Jednáme s představiteli Třineckých železáren, odkud půjdou určité sponzorské peníze. Jestliže všechny tyto prostředky dostaneme, upravíme tomu cenovou politiku vstupenek, aby fanoušci měli o utkání zájem. Pokud to nevyjde, český hokej musí být připraven uhradit případnou ztrátu," popisoval Urban.

O velkou ztrátu by se ale jednalo také v tom případě, kdyby se Chytilovi a spol. na nadcházející mistrovství v Kanadě hrubě nedařilo a skončili by úplně poslední. Následoval by pád do nižší divize. V takovém případě role pořadatelské země nezmůže nic a čeští hokejsité by se doma nepředstavili.

Fanoušci budou moct zakoupit lístky na tuzemské mistrovství „dvacítek" už během jara v období vrcholících bojů tuzemské extraligy. Prodej bude následně pokračovat na podzim.

O složení skupin pro české mistrovství bude jasno 5. ledna bezprostředně po skončení nadcházejícího šampionátu. Jisté je, že pokud bude český tým součástí turnaje, jeho základnou se stane Ostrava.