Dvacítka jako favorit. Proti Rakousku nesmí přijít další selhání

Rychle zapomenout, příliš se v mizerném třetím představení na šampionátu nevrtat. „Po každém zápase je ale třeba popřemýšlet, co se v něm povedlo nebo co jste udělali špatně. Ono to i pomůže připravit hlavu na další utkání,“ tvrdí forvard národního týmu Adam Raška.

Do zápasu s USA vstupovali Češi povzbuzení nečekanou výhrou nad Ruskem. Po bezgólové první třetině ale přišla kanonáda zámořského favorita. Výsledný stav 0:7 byl tvrdým direktem pro bojující tým. „První gól to odstartoval. Uklidnili jsme se a Češi naopak museli otevřít svou hru, což nám náramně vyhovovalo,“ usmíval se po úterním duelu americký střelec Bobby Brink, který Čechy srazil dvěma zásahy.

Právě tohle je věc, která se ve hře národního týmu zopakovala už podruhé. Polovinu zápasu výběr kouče Karla Mlejnka dře, drží stanovený směr. Soupeře do šance občas pustí, ale stejně tak i sám může udeřit. Jenže po prvním nezdaru se česká hra sesype. Systém, do té doby tak úspěšný, najednou zmizí. Místo něj se na ledě objevuje panika. Hráči vypadnou z rolí. Veškerá předchozí práce je pryč.

„Svůj názor na tenhle problém mám, ale nebudu ho zveřejňovat a říkat nahlas už nyní. Nechám si to až na analýzu po turnaji,“ pravil smutně trenér Mlejnek. Co tím myslel? Zatím těžko tipovat.

„Hraje se šedesát minut. Není to o tom, že odehrajeme jednu třetinu a pak nám to začne padat. Musíme hrát celý zápas stejně a držet si tempo celou dobu,“ vrátil se k utkání s USA obránce Radek Kučeřík.

Dnes čeká Čechy poslední zápas ve skupině. Poprvé do něj půjdou v roli favorita. Soupeřem jim bude Rakousko, zatím jasný otloukánek šampionátu bez bodu a se skóre 1:22. „Myslím, že to nebude jiný zápas. Podle mě úplně favorité nebudeme. Záleží, jak se připravíme,“ překvapil výrokem Kučeřík. „Taktiku každopádně potřebujeme plnit od začátku až do konce. Ne jako posledně,“ přidal.

Postupová matematika mluví jasně: Češi proti trpaslíkovi musí bodovat. K jistotě postupu do čtvrtfinále jim stačí bod. Ideální by však samozřejmě bylo plnotučné vítězství v základní hrací době. Pořád totiž žije naděje, že by se lvíčata mohla v play off vyhnout nadupané Kanadě.

Jak? Pokud Češi porazí Rakušany, dostanou se na šest bodů. Stejný počet jich měli na kontě i Rusové, ti se dnes v noci střetli se Švédy. Pokud utkání prohráli v 60 minutách, zůstali na šesti bodech. Lepší vzájemný zápas by pak posunul na třetí místo český tým a zajistil by mu tak papírově schůdnějšího soupeře – pravděpodobně Finy. Pokud sborná brala body, zůstane před Čechy.

„Musíme do toho dát úplně všechno,“ pobízí tým před střetnutím s Rakouskem Raška. Rakušané zatím v Edmontonu schytali tři výprasky. Proti Švédům vystřelili na branku jen šestkrát, proti Americe desetkrát. Celkový počet pokusů pro a proti ve třech duelech našich jižních sousedů je naprosto zničující – 34:188!

Největší hvězdou týmu je devítka posledního draftu NHL útočník Marco Rossi. Kapitán a hlavní ofenzivní eso Rakušanů však zatím zůstává bez bodu. V kolonce plus/minus mu svítí pět záporných bodů. „Musíme si na něj dát pozor,“ vědí Češi.

Duel začne v poledne edmontonského času, ve 20 hodin toho českého.