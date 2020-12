Finsko - Slovensko 6:0. Postup Německa, Češi už se neposunou

Finští hokejisté do 20 let zůstávají na šampionátu bez porážky • ČTK / AP / JASON FRANSON

Finská hokejová dvacítka porazila na mistrovství světa v Edmontonu Slovensko vysoko 6:0, zůstává i po třetím utkání bez ztráty bodu a dotáhla se ve skupině A na vedoucí Kanadu. Ruská hokejová dvacítka zdolala na mistrovství světa v Edmontonu Švédsko 4:3 v prodloužení a ukončila dlouhou sérii soupeře, který dosud v základních skupinách vyhrál 54 zápasů za sebou. Pro české juniory výsledek znamená, že ve skupině B už nemohou být lepší než čtvrtí a v případě potvrzení postupu do čtvrtfinále proti Rakousku půjdou na vítěze áčka, jímž bude lepší ze souboje mezi Kanadou a Finskem.

Poprvé se v utkání mezi jistými čtvrtfinalisty Finové radovali v deváté minutě, kdy ideální přihrávku Kaspera Simontaivala zblízka proměnil Anton Lundell. Finové dostali puk za Samuela Hlavaje před odchodem do šaten ještě jednou, ale bylo to už po čase, takže využitá přesilová hra se nakonec nekonala.

Mezi 27. a 29. minutou ale zvýšili už na 3:0 Toni Niemelä a Kasper Simontaival. Nakonec se tým kouče Róberta Petrovického musel smířit s debaklem. Ve třetí třetině se trefil ještě Santeri Hatakka a dvakrát se prosadil Samuel Helenius.

Postup do play off si zajistili Němci, kteří zdolali Švýcarsko 5:4 a posunuli se na třetí místo před Slovensko. Postarali se o to shodně pěti body John-Jason Peterka a Tim Stützle. Peterka si připsal hattrick a dvě asistence, trojka letošního draftu NHL Stützle skóroval dvakrát a u tří branek asistoval. Pro Švýcary, kteří nezískali ani bod a k postupu potřebovali vyhrát v základní hrací době, turnaj skončil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:57. Lundell, 26:09. Niemelä, 28:35. Simontaival, 46:10. Hatakka, 47:27. Helenius, 53:49. Helenius Hosté: Sestavy Domácí: Piiroinen (Taponen) – Hatakka (A), Heinola, Kokkonen (A), Puutio, Viro, Niemelä, Rajaniemi – Hirvonen, Lundell (C), Simontaival – Järventie, Pärssinen, Lambert – Mäntykivi, Nikkanen, Aku Räty – Korhonen, Helenius, Petman – Pyyhtiä. Hosté: Hlavaj (Latkóczy) – Mudrák (C), Golian (A), Bečár, Petrovický, Nemec, Stacha, Turan – Mrázik (A), Jellúš, Faith – Chromiak, Kašlík, Slafkovský – Mešár, Myklukha, Turanský – Kolenič, Eliaš, Jendek – Jedlička. Rozhodčí Bloski, Maille – Foster, McGowen Stadion Rogers Place, Edmonton