Kulich (18) začíná další MS: Musíte si nastavit hlavu. Outsider nejsme

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Mladý bombarďák Jiří Kulich (18) je nastaven, aby se s Českem pral o co nejlepší výsledek: „Nepřijel jsem ukazovat sebe. Na to mám zase celou příští sezonu. Jsem tady, abychom uspěli jako tým.“ Na jaře se stal nejužitečnějším hráčem celého MS do 18 let. V úterý začíná další velký turnaj, MS do 20 let, Česko nastoupí proti Slovensku (20.00, ČT sport). Od útočníka z Karlových Varů se znovu čekají góly. V rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport řekl, jaký má sen.

V květnu hrál ještě na MS do 18 let. Pak si ho na draftu NHL vybralo Buffalo. Bylo hodně spokojené. Vzít Jiřího Kulicha (18 let) z 28. místa? V podstatě krádež. Je to útočník, který má v sobě obrovský potenciál se rozvíjet. Nejde jen o góly, dobře vidí situace kolem sebe, dře na sobě. Teď ho čeká první MS juniorů. Má schopnosti, aby se hned zařadil k tahounům týmu.

Z extraligy na MS do 18 let, pak draft, kemp v Buffalu, teď MS do 20 let. Skončila vám vůbec někdy sezona?

(usměje se) „Asi ne. Ale když tu hru máte fakt rádi, tak o nějaké dovolené ani nepřemýšlíte. Mě hokej strašně baví, je to zábava. Navíc je mi pořád teprve 18, chci hrát, být na ledě. Nenapadlo mě, že bych si potřeboval nějak ulevit. Spíš se cítím jak ve snu, abych řekl pravdu.“

Protože vlastně každý měsíc děláte další krok nahoru?

„Přesně tak, nové zážitky, nové věci, které jsem ještě nepoznal. Těším se na všechno, co přijde dál.“

Takže teď šampionát dvacítek. Bude se hodně lišit od jarního MS do 18 let?

„Je tady hodně zkušených hráčů, někteří hráli už NHL, další farmu, někdo třeba juniorku jako kluci na MS do 18 let. Ale čekám, že to bude o dost rychlejší a víc o fyzické hře. V Německu na osmnáctkách jsme měli navíc evropský rozměr hřiště, v Edmontonu jsme na rozměrech pro NHL.“

A bude z pohledu koncového hráče obtížnější být tak dominantní jako právě na jaře v Německu?

„To si ani nemyslím. Záleží, jak se připravíte, pokud se nachystáte dobře mentálně, nic vás nerozhodí, můžete být dominantní i tady. Ale taky