ONLINE: Hořký debut Dioufa. Nováček sestřelil West Ham 3:0. City hraje s Wolves
Nová sezona fotbalové Premier League začala! Po úvodním duelu, ve kterém úřadující šampion z Liverpoolu vyhrál 4:2 nad Bournemouthem je v sobotu na programu pět zápasů. Ligovou premiéru v dresu West Hamu prožil El Hadji Malick Diouf. Debut proti Sunderlandu se ale nepovedl, Hammers na hřišti nováčka padli 0:3. Ve druhém poločase nastoupil i Čech Tomáš Souček. Tottenham zvítězil 3:0 nad Burnley. Večer se představuje Manchester City proti Wolverhamptonu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSportu.
Střídající Souček nezastavil navrátilce
Sunderland odstartoval velmi povedený návrat mezi anglickou elitu v 61. minutě, kdy se hlavou prosadil Mayenda. O 12 minut později se podobným způsobem trefil obránce Ballard a výsledek v nastavení zpečetil střídající Isidor.
Tomáš Souček hrál za hosty od 71. minuty. Vysoké prohře nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž odehrál celé utkání. Do West Hamu se dvacetiletý obránce přestěhoval v létě z pražské Slavie.
Pocta Jotovi i zachránce Chiesa
Mistrovský Liverpool vstoupil do nové sezony anglické fotbalové ligy ubojovanou výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Vítězný gól vstřelil až v 88. minutě střídající Federico Chiesa. Hosté předtím díky dvěma brankám Antoinea Semenya vyrovnali z 0:2 na 2:2.
Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|1
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|6
Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|6
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|8
Everton
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Leeds
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Manchester Utd.
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Brentford
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Wolves
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|19
Burnley
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|19
West Ham
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup