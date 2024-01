Švédské hrozby v semifinále: moderní beci a nejlepší gólman turnaje

Axel Sandin Pellikka (obránce)

Osmnáctiletý junior je krásnou ukázkou moderního beka. Má výbornou rozehrávku, přehled ve hře a podporuje ofenzivní výpady svého mužstva. Je také důležitou součástí švédských přesilových her, kde na modré čáře rozdává kotouče do stran nebo sám pálí. Krásné to ukázal v prodloužení se Švýcary, kde o postupu rozhodnul právě jeho gól.

Axel Sandin Pellikka fauluje v zápase proti Kanadě • Foto ČTK / AP / Christinne Muschi