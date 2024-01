Medaile ukončila éru: trumf pro MS v Praze? Kulich vs. Pasta. Jiní i stejní

Juniorský věk skončil, poslední MS do dvaceti let je pryč, další už nepřijde. Tahle éra byla pro Jiřího Kulicha extrémně úspěšná. Zažil tři postupy do semifinále, má dvě medaile. Další vývoj? Superhvězda NHL jako David Pastrňák? „V devatenácti byl David geniální,“ hned vypálí trenér Petr Svoboda. Určité dějové linky příběhů dvou křídel se protínají, třeba chuť reprezentovat za každou cenu. Po dvacítkách jel Pastrňák hned na velké MS, Kulich může taky. Trumf pro Prahu?