Čeští junioři, jak je neznáte: DJ Kočka, drzoun či překvapení u kapitána

V kabině strávil s bronzovými hrdiny nejvíc času, staral se o ně. Kustod juniorské reprezentace Jan Vejvoda zná medailemi ověnčený tým dokonale. Pro deník Sport nabídl náhled, který nikdo jiný poskytnout nedokáže. „Dřív byli kluci větší grázlové. Teď jsou hodní, nedělají kraviny. V tomhle se junioři dost mění, už nejsou lumpové,“ pověděl o národním týmu do 20 let člen štábu Patrika Augusty. A pak se pustil do bližšího seznámení s některými hráči.

„Typickej gólman. Když nastane zápas, je absolutně soustředěný a ve svém světě. Na druhou stranu když se nehraje, nebo je trénink, umí si v kabině udělat srandu sám ze sebe, což mě překvapilo. U některých to nejde ruku v ruce. Do party zapadne, je komunikativní, chytrý kluk, který chodí na univerzitu. Ví, co chce, a jde si za cílem. Dá se s ním bavit o tématech mimo hokej.“

„Galvi! Takové naše děťátko. Když byl vloni ještě mladší, říkali jsme mu miminko. Pořád je stejný, pořád se směje a udržuje se v pozitivní náladě. V některých věcech je potřeba ho usměrňovat a vést, přijde se třikrát zeptat na to samý, ale takovou má povahu. Myslím to jenom v dobrém.“

„Neřekl bych, že by něčím vyčníval. Zhostil se ale výborně oslav, to bude nejspíš jeho silná stránka. Působil na mě jako pohodář.“

Matěj Maštalířský (útočník)

„Ze začátku jsem si myslel, že by mu mohla víc sedět kapitánská role než Šalinovi. Přemýšlel jsem, že mu trenéři „céčko“ nechají. Mašty v kabině dokáže něco říct, je komunikativní směrem k trenérům, organizačně dospělý. Ale že by byl výrazný, dělal srandu, to ne. Spíš co řekne, to udělá.“