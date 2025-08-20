Olomoucký srdcař Navrátil: Při návratu jsem si Evropu vysnil, mladí se v Malmö ukážou
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Po kapitánu Radimu Breitem je nejstarším hráčem Sigmy. Jako jeden z mála jejích hráčů si pětatřicetiletý Jan Navrátil vyzkoušel poháry, s Hanáky dokonce dvakrát vyhrál ten český. I pro spolehlivého záložníka, jenž prošel Libercem nebo Slováckem, je však současný stav nový. Poprvé totiž bude v Evropě bojovat za milovaný klub, kde vyrostl. „Je to něco jako finále se Spartou, taky velké očekávání,“ říká Navrátil před čtvrtečním play off Evropské ligy ve švédském Malmö.
V čem se to dá přirovnat ke květnové bitvě v MOL Cupu?
„Je to naprosto podobné. Chceme to zvládnout a překvapit. Uvidíme, na co to bude stačit.“
Sparta tehdy nebyla v topu, Malmö teď zrovna taky není...
„To vůbec neřešme, oba týmy mají kvalitu.“
Švédský mistr ji má jakou?
„Vidíte, je to švédský mistr. To mluví samo o sobě. Jejich obrovskou kvalitu jsme už viděli na videu. Probíráme to, trenéři nám dali velmi dobrý materiál, strávili nad tím spoustu času. Jsou dost nečitelní, protože mění různá rozestavení. Mají velmi šikovné hráče, ale jedeme se o to porvat. Je to otevřené, určitě jsou favoritem oni, ale hodněkrát jsme překvapili. Šance je, za celý tým můžu slíbit, že odvedeme maximum a nenecháme jim nic zadarmo.“
Jak vám vůbec zní, že je Sigma v Evropě?
„Když jsem se vracel do Sigmy, přál jsem si, abychom hráli poháry. Poháry byly mým cílem, který jsem zmiňoval hned tehdy v prvním rozhovoru. Vždycky když jsem si nějaké reálné cíle dával, dokázal jsem je naplnit. Splnilo se to, i když předsezonní plány takové určitě nebyly. Měl jsem velký chtíč, jsem rád, že jsem součástí této Olomouce.“
Která může být přinejhorším účastníkem základní fáze Konferenční ligy.
„Takhle to nevnímáme. Jedeme se poprat o to, abychom hráli Evropskou ligu. Ale jistota je určitě dobrá, můžeme být uvolnění a nebýt pod tlakem. Sami jsme si to vyhráli na hřišti, to je fajn.“
Mladí spoluhráči se mohou ukázat potenciálním zájemcům, že?
„Klukům přeji, ať odehrají dobrý zápas a ukážou se. Je to pro ně odměna a skvělá možnost k tomu, aby si jich někdo všiml a třeba přestoupili. Jsou šikovní, půjdou si za tím.“
Jaké vzpomínky máte na poslední evropská utkání za Slovácko?
„Vždycky to byl svátek, něco víc než česká liga, kterou hrajete furt. Poháry hrajete výjimečně. Nejdeme si to však užít, ale odmakat a udělat dobrý výsledek.“
Vám po minulé sezoně končila smlouva. Jistota pohárů vás zlomila k jejímu prodloužení?
(přemýšlí) „Nějakou malou roli to hrálo, ale rozhodly asi jiné věci.“
Jaká je nová Sigma se spoustou cizinců?
„Angličtina frčí, kluci jsou charakterové fajn. Ještě si to sedá, není to na hřišti vyladěné, v zápasech nám ještě něco chybí, ale postupem času to půjde. Není jednoduché to hned rychle všechno sladit. Na nás starších je pak to, aby všichni zapadli co nejlíp a cítili se u nás fajn.“
Parta je fajn?
„V pohodě. Je trošku rozdíl v tom, že zahraniční hráči samozřejmě mají sklony k tomu, aby se bavili spolu. Kabina je ve fotbale nejdůležitější. Když bude fungovat kabina, bude to fungovat i na hřišti.“
Tam je velký přetlak...
Možnosti klubu se určitě hodně změnily. Je tady najednou strašně moc hráčů. Na každém tréninku musíte přesvědčovat o tom, abyste byl vůbec v nominaci, o to je to těžší.Jinak jsme furt Sigma se stejnými trenéry.“