Předplatné

MS v hokeji 2026: program, skupiny, vstupenky, kdy hrají Češi?

Zklamání ve tváři českého kapitána Romana Červenky
Zklamání ve tváři českého kapitána Romana ČervenkyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Smutný český kapitán Roman Červenka po vyřazení ve čtvrtfinále
Zklamaný David Pastrńák další medaili z mistrovství světa nepřidá
David Pastrňák zklamaně sedí na střídačce po porážce ve Stockholmu
Smutný pohled Davida Pastrňáka po konci ve čtvrtfinále
Čeští trenéři tentokrát národní tým k medaili nedovedou
Na českých hokejistech včetně Davida Pastrňáka bylo vidět velké zklamání
Čeští hokejisté se loučí s mistrovstvím světa bez medaile
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

89. mistrovství světa v ledním se bude konat ve Švýcarsku od 15. do 31. května 2026. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku. Program, skupiny a další informace o tomto turnaji naleznete v článku.

Program zápasů Česka na MS 2026

  • Dánsko - Česko, pátek 15. května, 20:15
  • Slovinsko - Česko, sobota 16. května, 20:15
  • Česko - Švédsko, pondělí 18. května, 20:15
  • Česko - Itálie, středa 20. května, 16:15
  • Slovensko - Česko, sobota 23. května, 16:15
  • Česko - Norsko, pondělí 25. května, 16:15
  • Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:15

Program zápasů na MS 2026

Program MS v hokeji 2026 – základní skupiny a play-off

Datum

Skupina

Čas

Zápas

Místo

15. května

A

16:15

Finsko – Německo

Curych

15. května

A

20:15

Švýcarsko – USA

Curych

15. května

B

16:15

Švédsko – Kanada

Fribourg

15. května

B

20:15

Dánsko – Česko

Fribourg

16. května

A

12:15

Rakousko – Británie

Curych

16. května

A

16:15

Finsko – Maďarsko

Curych

16. května

A

20:15

Švýcarsko – Lotyšsko

Curych

16. května

B

12:15

Slovensko – Norsko

Fribourg

28. května

16:15

Čtvrtfinále 1 (Curych)

Curych

28. května

20:15

Čtvrtfinále 2 (Fribourg)

Fribourg

30. května

14:30

Semifinále 1

Curych

31. května

20:10

Finále

Curych

Skupiny MS v hokeji 2026

Skupina

Týmy

Skupina A – Curych

USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie

Skupina B – Fribourg

Kanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie

Kde se hraje MS v hokeji 2026?

MS v hokeji 2026 se odehraje ve Švýcarsku. Skupinu A bude hostit Curych a skupinu B, včetně českého týmu, přivítá Fribourg.

Vstupenky na MS v hokeji 2026

Předprodej vstupenek začne na oficiálních stránkách mistrovství světa v hokeji od 8. září 2025. 

Pořadí MS v hokeji 2025 

1.

USA

2.

Švýcarsko

3.

Švédsko

4.

Dánsko

5.

Kanada

6.

Česko

7.

Finsko

8.

Rakousko

9.

Německo

10.

Lotyšsko

11.

Slovensko

12.

Norsko

13.

Slovinsko

14.

Maďarsko

15.

Kazachstán – sestup

16.

Francie – sestup

 

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů