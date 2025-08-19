MS v hokeji 2026: program, skupiny, vstupenky, kdy hrají Češi?
89. mistrovství světa v ledním se bude konat ve Švýcarsku od 15. do 31. května 2026. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku. Program, skupiny a další informace o tomto turnaji naleznete v článku.
Program zápasů Česka na MS 2026
- Dánsko - Česko, pátek 15. května, 20:15
- Slovinsko - Česko, sobota 16. května, 20:15
- Česko - Švédsko, pondělí 18. května, 20:15
- Česko - Itálie, středa 20. května, 16:15
- Slovensko - Česko, sobota 23. května, 16:15
- Česko - Norsko, pondělí 25. května, 16:15
- Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:15
Program zápasů na MS 2026
Program MS v hokeji 2026 – základní skupiny a play-off
Datum
Skupina
Čas
Zápas
Místo
15. května
A
16:15
Finsko – Německo
Curych
15. května
A
20:15
Švýcarsko – USA
Curych
15. května
B
16:15
Švédsko – Kanada
Fribourg
15. května
B
20:15
Dánsko – Česko
Fribourg
16. května
A
12:15
Rakousko – Británie
Curych
16. května
A
16:15
Finsko – Maďarsko
Curych
16. května
A
20:15
Švýcarsko – Lotyšsko
Curych
16. května
B
12:15
Slovensko – Norsko
Fribourg
28. května
—
16:15
Čtvrtfinále 1 (Curych)
Curych
28. května
—
20:15
Čtvrtfinále 2 (Fribourg)
Fribourg
30. května
—
14:30
Semifinále 1
Curych
31. května
—
20:10
Finále
Curych
Skupiny MS v hokeji 2026
Skupina
Týmy
Skupina A – Curych
USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie
Skupina B – Fribourg
Kanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie
Kde se hraje MS v hokeji 2026?
MS v hokeji 2026 se odehraje ve Švýcarsku. Skupinu A bude hostit Curych a skupinu B, včetně českého týmu, přivítá Fribourg.
Vstupenky na MS v hokeji 2026
Předprodej vstupenek začne na oficiálních stránkách mistrovství světa v hokeji od 8. září 2025.
Pořadí MS v hokeji 2025
1.
USA
2.
Švýcarsko
3.
Švédsko
4.
Dánsko
5.
Kanada
6.
Česko
7.
Finsko
8.
Rakousko
9.
Německo
10.
Lotyšsko
11.
Slovensko
12.
Norsko
13.
Slovinsko
14.
Maďarsko
15.
Kazachstán – sestup
16.
Francie – sestup