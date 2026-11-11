Velký ruský plán narazil. Kanada zatrhla víza, start na dvacítkách nedovolí ani hráčům z juniorek
Kanada podnikla zatím nejradikálnější krok poté, co Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) schválila návrat Ruska do světového hokeje. Vláda severoamerického státu sdělila svazu Hockey Canada, že ruským hráčům nepovolí víza a tudíž vstup do země za účelem reprezentace na juniorském šampionátu. Smůlu mají zároveň ti hráči, kteří už v zámořských soutěžích působí. Velký ruský plán, že by se tým dal složit z nich, tímto padá.
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Několik zemí se v uplynulých dnech vyjádřilo bojkotem zápasů s Rusy a prostřednictvím hokejových svazů jejich návrat mezi mantinely v době, kdy stále probíhá válečná agrese vůči Ukrajině, odsuzovalo. Kanada byla ovšem první zemí, jíž se rozhodnutí CAS přímo dotýkalo. „Sborná“ se totiž měla vrátit už na juniorské mistrovství světa v Edmontonu a Red Deeru na přelomu kalendářního roku.
Oficiální odmítnutí víz i zákaz pro Rusy v Kanadě
Vláda tuto možnost od začátku odmítala. „Pokud se mě ptáte na MS dvacítek, Rusové tam nebudou. Po dobu, kdy Rusko a Bělorusko podporuje nezákonnou a neoprávněnou válku na Ukrajině, žádný jejich sportovec nebude reprezentovat na území Kanady,“ vyjádřil jasné stanovisko kanadský premiér Mark Carney.
„Hockey Canada děkuje vládě za silný postoj, který má zamezit tomu, aby se ruští a běloruští zástupci a atleti účastnili pod národními symboly svých zemí mezinárodních sportovních událostí, které se konají na kanadské půdě,“ doplnil vstřícná slova také svaz v tiskovém prohlášení.
Situace ovšem ve středu večer postoupila ještě dál. Vláda na oficiální úrovni oznámila, že Rusům víza neposkytne. Zároveň zakazuje reprezentaci těm ruským hráčům, kteří už povolení k pobytu v zemi mají a hrají v kanadských juniorských soutěžích. Právě na tuto možnost východní režim spoléhal v případě, že nedostane svůj nejlepší tým do Severní Ameriky.
Jenže kanadští politici mysleli i na obskurní variantu, předložili absolutní ban. „Týká se to dokonce i vystupování pod neutrální vlajkou,“ podotkl reportér Gord Miller z TSN, že neexistuje žádná cesta k ruskému zapojení na turnaji.
Sedm zemí odmítlo nový program
Dilema tak nemusí řešit ani česká reprezentace, která se měla podle aktualizovaného rozpisu IIHF střetnout s Rusy hned 26. prosince v úvodu nejhonosnější juniorské akce. Na stole zůstává původní plán, v němž si místo udrželo Norsko. Seveřané postoupili z nižší divize, v případě stvrzení ruského návratu by znovu museli elitu opustit. Právě Norové budou prvními soupeři Čechů.
Že by je Rusko nahradilo, odmítlo podle slov šéfa německého svazu Franka Lutze hned sedm zemí. „Chápeme, že řešení nemůže spadnout z nebe ze dne na den. Není však pro nás představitelné, aby se celá záležitost protahovala ještě několik týdnů,“ řekl Lutz a vzýval IIHF, nicméně Kanada vládním rozhodnutím tuto variantu definitivně zatrhla.
Macinkova kauza
Český postoj vůči ruské účasti v jakémkoliv sportovním klání na území státu zůstává rovněž neměnný a nadále odmítavý. V neděli to svérázným způsobem zdůraznil v pořadu televize Prima ministr zahraničí Petr Macinka, když sdělil: „Nepotěším naše skvěle feministky, když řeknu, že tentokrát české mistrovství budou muset přežít bez účasti českých mužatek.“
Za nevybíravé výroky o ženském hokeji se člen strany Motoristé sobě později omluvil. Situace se v případě Česka týká lednového mistrovství světa dívek do 18 let v Ostravě. I tohoto turnaje by se měly Rusky dle rozhodnutí CAS zúčastnit. Jenže už před třemi lety vláda uzákonila zákaz vydávání víz sportovcům z Ruska a Běloruska.