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Další odhalení: 2 ze 3 soudců byli v Moskvě před verdiktem o Rusku. Reakce CAS k možné podjatosti

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ZIMÁK s Hadamczikem: Děláme všechno pro to, aby mistrovství světa proběhlo bez Ruska • Zdroj: isport.tv
Souboj hokejistů Ruska a Slovenska
Transparent k návratu Ruska na MS
Ruští hokejisté na MS 2019
Rusové se vrací na MS v hokeji
Ruští hokejisté na MS 2014
Rusové se vrací na MS v hokeji
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Hokej
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Dva ze tří soudců mezinárodní sportovní arbitráže CAS, kteří v říjnu rozhodli o návratu Ruska na hokejová mistrovství světa, pobývali v nedávné době v Moskvě. Zjistil to švýcarský web Inside Paradeplatz, podle kterého jde o předsedu tříčlenného senátu Giulia Palerma a egyptského arbitra Ismaila Sálima. Mluvčí CAS nicméně v reakci na dotaz webu podezření ze zaujatosti odmítl.

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Oba se zúčastnili konference nazvané Ruský mezinárodní arbitrážní kongres. Sálim byl v Moskvě vloni, Palermo letos v září. O měsíc později se ve Švýcarsku uskutečnilo slyšení ve sporu mezi ruským hokejovým svazem a mezinárodní federací IIHF.

Kanada neudělí víza

Arbitráž po slyšení uvedla, že federace nepředložila dostatek důkazů, proč Rusové nesmějí na šampionátech startovat. IIHF argumentovala především bezpečnostní otázkou, senát však nepřesvědčila o tom, že by jí okamžitý návrat ruských týmů mohl přinést značné problémy.

IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS.

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První turnaj, na němž se sborná může představit, je mistrovství světa juniorů v Kanadě na přelomu roku. Zástupci kanadské vlády ale uvedli, že ruským hráčům neudělí víza nutná pro vstup do země a na turnaji tak hrát nebudou. Několik evropských zemí včetně Česka poté oznámilo, že proti Rusku hrát nebudou a zápasy s ním hodlají bojkotovat.

Proti Rusům vystoupili i sponzoři

V Ostravě se má v lednu uskutečnit MS hráček do 18 let, na kterém by mělo podle verdiktu arbitráže Rusko startovat rovněž. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) však připomněl, že stále platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace.

Návrat ruských hokejistů na mezinárodní scénu se nelíbí ani některým sponzorům. Automobilka Škoda Auto, která je hlavním partnerem mistrovství světa od roku 1993, uvedla, že v takovém případě přehodnotí své zapojení do šampionátu.

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