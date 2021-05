Osm ostrých z NHL. Češi mají potvrzené posily pro MS, Zacha se omluvil

Už to nabírá podobu. Generální manažer Petr Nedvěd potvrdil osm ostrých nábojů z NHL pro mistrovství světa v Rize. Český tým posílí Dominik Kubalík, David Kämpf, Filip Hronek, Filip Zadina, Jakub Vrána, Filip Chytil, Libor Hájek a Radim Šimek. Mužstvo v pondělí vstoupilo do finální fáze přípravy v Praze, kde ve čtvrtek a pátek čeká vojsko Filipa Pešána dvojzápas se Slovenskem, příští týden České hokejové hry. Hned po nich mužstvo odletí rovnou do dějiště šampionátu.

Do tréninku se odpoledne zapojilo sedm povolaných finalistů extraligy z Třince a Liberce. Definitivně vypadl Michal Birner, který je zdravotně indisponován. Se stovkou startů nejzkušenější člen týmu Tomáš Zohorna nedohrál minulý týden první zápas Německem, ale už je v pořádku.

Na soupisce před Slováky ještě chyběli Jiří Sekáč a Šimon Hrubec. Útočník Omsku by se měl dostavit během dneška, další šampion KHL pozítří. „Domluvili jsme se, že po vyčerpávajícím play off do utkání Hrubec proti Slovensku ještě nenastoupí. U Sekáče bych byl rád, kdyby zasáhl do obou utkání, ale uvidíme, v jakém stavu po náročné cestě přijede. Do tréninku bude stoprocentně připravený,“ upřesnil trenér Pešán.

Na radaru reprezentace jsou i další hráči, kteří ještě hrají play off evropských soutěží. Patří mezi ně krajánci z Finska, beci Lukáš Klok (Rauma) a Michal Moravčík (Tappara Tampere), jeho spoluhráč Jiří Smejkal nebo další útočník Jan Kovář z Zugu, jemuž začalo finále švýcarské ligy. Pešán zmínil i Romana Červenku (Rapperswil), zato vyloučil povolávací rozkaz pro gólmana Patrika Bartošáka z finského Lahti. „Jsou to příklady jmen, o nichž budeme tento týden debatovat. Oba obránci jsou jistí a po skončení sezony tým posílí. S Bartošákem nepočítáme,“ upřesnil trenér.

Příprava reprezentace na mistrovství světa v Rize vyvrcholí dvojutkáním se Slovenskem (6. a 7. května) a Českými hokejovými hrami (12. – 15. května) v pražské O2 areně. Do nich už by případně mohl zasáhnout i některý z hokejistů NHL. „Reálné to je, ale nemá cenu předbíhat. Mluvíme s nimi, snažíme se, aby všichni dorazili co nejdřív, zatím však nemá cenu to řešit. Doufejme, že do šampionátu jeden až dva zápasy odehrají,“ uvedl Petr Nedvěd.

Generální manažer potvrdil osm hráčů, jejichž celky nepostoupí do play off. Pavel Zacha (New Jersey) se omluvil ze zdravotních důvodů. Zájem reprezentovat měl brankář Lukáš Dostál, jenž působí na farmě Anaheimu, předtím si vedl skvěle ve finské lize. Kdyby to dopadlo, mohl by se stát českým Kevinem Lankinenem, jenž předloni z pozice čtyřky Chicaga dokonce vychytal Finům titul mistrů světa. Klub ho však podle Nedvěda neuvolnil, další brankář Josef Kořenář ze San Jose je stále ve hře za mořem. S případným doplněním po prvním kole play off počítat nelze.

Vzhledem k blížícímu se šampionátu proběhnou České hokejové hry v netradičním formátu středa–sobota a podle přísných anticovidových pravidel IIHF. Do hlediště bude smět tisíc diváků s negativním PCR testem ne starším než 48 hodin. Ihned po skončení posledních zápasů odcestují mužstva dvěma charterovými lety do Rigy. Národní tým by měl odcestovat 15. května ve 20 hodin s ruskou sbornou, jež bude prvním soupeřem na šampionátu.

Soupiska českého týmu v současné době čítá 28 hráčů, se stejným počtem se počítá i pro šampionát. To je o tři víc než obvykle. „Sestava se neustále obměňuje, ještě neznáme jména všech, kteří by tým mohli posílit. Ale takhle bychom to chtěli držet do začátku mistrovství světa, mít pět pětek a tři gólmany,“ dodal Filip Pešán.