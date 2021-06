Poslední velké bitvy s Finy: Jágrův večírek v O2 areně i tým na hraně

Pamatujete na poslední gól Jaromíra Jágra v reprezentaci? Od ikonického domácího čtvrtfinále MS proti Finsku uplynulo už šest let. Legendární č. 68 rozseklo poslední velké drama proti severskému soupeři. V této fázi turnaje se Češi s Finy utkali zatím jen dvakrát, kromě zmíněné pražské bitvy ještě při zlatém tažení v Německu 2010. Posledních pět soubojů v play off velkých turnajů ale nabídlo i další zajímavé duely, například poslední medaili z roku 2012 či trpké vyřazení na olympiádě ve Vancouveru…

Jágrův večírek MS 2015 čtvrtfinále 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) To byla bitva! Před šesti lety se při čtvrtfinále s Finy otřásala pražská O2 arena v základech. Vyrovnaný duel rozsekl v 55. minutě Jaromír Jágr, který překvapil Pekku Rinneho po výjezdu zpoza branky. Jednalo se o poslední reprezentační gól legendárního čísla 68, po kterém vznikla ikonická fotka, jak zvedá ruce k nebi. V utkání si připsal celkem tři body (2+1), postup do semifinále v závěru stvrdil Vladimír Sobotka trefou do prázdné branky. Medaile z toho ale nakonec nebyla… Branky a nahrávky: 9. Jan Kovář (Erat, Klepiš), 34. Jágr (Voráček, Jan Kovář), 36. Jan Kovář (Jágr, Voráček), 55. Jágr, 60. Sobotka - 18. T. Ruutu (Kontiola, Lepistö), 24. J. Jokinen (Lepistö, Donskoi), 45. Barkov (J. Jokinen). Sestavy:

ČR: Pavelec - Jordán, Hejda, Nakládal, Kolář, Němec, Čáslava, Krejčík - Voráček, Sobotka, Klepiš - Jágr, Novotný, Červenka - Erat, Jan Kovář, Vondrka - Simon, Koukal, Zaťovič. Trenéři: Vladimír Růžička, Ondřej Weissmann a Jaroslav Špaček.

Finsko: Rinne - Lepistö, Hietanen, Lindell, Salmela, Ohtamaa, Jaakola, Jokipakka, Mäntylä - Louhivaara, Kontiola, T. Ruutu - Barkov, J. Jokinen, Donskoi - Pihlström, Immonen, Komarov - Aaltonen, Kemppainen, Pesonen. Trenér: Kari Jalonen.

Začátek střelecké bídy MS 2014 semifinále 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) V Minsku šlo vůbec o zvláštní turnaj. Češi ve skupině prohráli s Dánskem, až v prodloužení srazili Francii. Ve čtvrtfinále ale tým Vladimíra Růžičky zdolal Američany. Na víc už se nezmohl, v semifinále musel národní tým dotahovat od 9. minuty po brance Joriho Lehterä. Jágr a spol. nenašli recept na brankáře Pekku Rinneho, který pochytal všech dvacet českých ran na branku. Gólu se nedočkali ani v boji o bronz, kdy padli stejným poměrem 0:3 proti Švédsku. Začala česká střelecká bída v klíčových zápasech. Branky a nahrávky: 9. Lehterä (Hietanen, Mäntylä), 32. Immonen (Karalahti, Kontiola), 60. Lehterä (Komarov, Immonen). Sestavy:

ČR: Salák - Němec, Vitásek, Jordán, Kindl, Zámorský, Kolář II - Jágr, Novotný, Červenka - Klepiš, Sobotka, Hertl - Sekáč, Hudler, Zaťovič - Vondrka, Jan Kovář (27. Martin Růžička), Rolinek. Trenéři: Vladimír Růžička, Ondřej Weissmann a Jaroslav Špaček.

Finsko: Rinne - Hietanen, Mäntylä, Karalahti, Ohtamaa, Lajunen, Kivistö, Marttinen - Pakarinen, Kontiola, Lehterä - Komarov, O. Jokinen, Haula - Palola, Immonen, Jormakka - Huhtala, Salomäki, T. Sallinen. Trenéři: Erkka Westerlund, Lauri Marjamäki, Ari Moisanen a Hannu Virta.

Poslední medaile MS 2012 zápas o 3. místo 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) Milan Michálek ve čtvrtfinále srazil domácí Švédy. Federální derby v bitvě o finále Čechům nevyšlo, medaile ale přece jen cinkla. A znovu to odnesli domácí, jelikož závěr turnaje už se odehrával pouze v Helsinkách. Hadamczikův tým zvládl skvěle první třetinu, ve které Finům nasázel tři góly, o vítěznou trefu se postaral David Krejčí. Skvělý výkon předvedl brankář Jakub Štěpánek, který lapil 34 střel Suomi. Kdo by v té době čekal, že na další cenný kov bude český hokej čekat minimálně devět let. Branky a nahrávky: 13. Průcha (Krajíček, Hemský), 18. Novotný (Kašpar), 20. Krejčí (Hemský) - 17. Pyörälä (Immonen, Järvinen), 50. J. Jokinen (Mäenpää, M. Koivu). Sestavy:

ČR: Štěpánek - Nakládal, Němec, Čáslava, Krejčík, Krajíček, Mojžíš, Blaťák - Frolík, Plekanec, Tenkrát - Hemský, Krejčí, Průcha - Vondrka, P. Nedvěd, Koukal - Petružálek, Novotný, Kašpar. Trenéři: Alois Hadamczik a Josef Paleček.

Finsko: Vehanen - Hietanen, Mäenpää, Kukkonen, Jaakola, Niskala, Salmela, Väänänen, Järvinen - J. Jokinen, M. Koivu, Filppula - Joensuu, Kontiola, Pihlström - Kiiskinen, N. Kapanen, Komarov - Immonen, Pyörälä, Mikael Granlund. Trenéři: Jukka Jalonen, Petri Matikainen a Pasi Nurminen.

Tým na hraně MS 2010 čtvrtfinále 2:1sn. (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0 – 2:1) Další velmi zapamatovatelný duel. Český tým se v Německu trápil, do play off se dostal na poslední chvíli. Ale začalo poslední zlaté tažení, ve čtvrtfinále to odnesli Finové. Petri Kontiola poslal Suomi už po 55 vteřinách do vedení, vyrovnat se podařilo až zkraje třetí třetiny Jakubu Klepišovi v přesilovce. Nájezdy v Kolíně nad Rýnem rozhodli Lukáš Kašpar s Janem Markem a rovněž vynikající výkon Tomáše Vokouna. Zbytek turnaje už je historie, Češi srazili Švédy i Rusy a slavili poslední zlato. Branky a nahrávky: 42. Klepiš (Blaťák), rozhodující sam. nájezd Marek - 1. Kontiola (Niskala, Nummelin). Sestavy:

ČR: Vokoun - Rozsíval, Mojžíš, Němec, Čáslava, Blaťák, K. Rachůnek, Gřegořek - Jágr, Vampola, Klepiš - Voráček, Marek, Rolinek - Kašpar, Červenka, Novotný - Kvapil, Koukal, Hubáček. Trenéři: Vladimír Růžička, Josef Jandač a Ondřej Weissmann.

Finsko: Rinne - Nummelin, Jaakola, Hietanen, Kukkonen, Vatanen, Niskala, Mäenpää - Miettinen, Immonen, J. Jokinen - Aaltonen, Korpikoski, Kontiola - Pihlström, Hytönen, S. Kapanen - Komarov, Osala, Hahl - Lehterä. Trenéři: Jukka Jalonen, Timo Lehkonen a Risto Dufva.

Ach ta Kubinova helma… ZOH 2010 čtvrtfinále 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) V předkole Češi zachránili fiasko s Lotyši až v prodloužení, stopku vystavili ve čtvrtfinále Finové. Dlouho vyrovnaný duel rozhodl v 54. minutě Niklas Hagman. Pavel Kubina v souboji s autorem vítězné trefy ztratil helmu a než si ji stihl nasadit zpátky (což v té době ještě šlo), finský útočník v přesilovce úspěšně tečoval střelu od modré čáry. Postup Suomi následně stvrdil Valtteri Filppula trefou do prázdné branky. Jde o jediný čtvrtfinálový vzájemný duel, ve kterém uspěli Seveřané. Branky a nahrávky: 54. Hagman (Niskala), 59. Filppula (M. Koivu). Sestavy:

ČR: Vokoun - Židlický, Kuba, Polák (27. Z. Michálek), T. Kaberle, Hejda, Kubina - Erat, Plekanec, Eliáš - Jágr, Čajánek, M. Michálek - Červenka, Krejčí, Fleischmann - Havlát, Vašíček, Rolinek. Trenéři: Vladimír Růžička, Josef Jandač a Ondřej Weissmann.

Finsko: Kiprusoff - Salo, Timonen, Lepistö, Niskala, Kukkonen, Lydman - Selänne, S. Koivu, Lehtinen - T. Ruutu, M. Koivu, Filppula - Miettinen, N. Kapanen, Hagman - O. Jokinen, J. Ruutu, Peltonen. Trenéři: Jukka Jalonen, Timo Lehkonen a Risto Dufva.