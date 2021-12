Tady budou hrát Češi MS 2022: palác jako z NHL, má kasino i hotel

Jsme připravení. Finové představili novou arénu, kde se příští rok na mistrovství světa představí i česká reprezentace v rámci skupiny B. Stojí v Tampere a splňuje ty nejpřísnější měřítka. První návštěvníci se museli ujistit, že když prošli vstupem do haly, neteleportovali se na zápas NHL. Majestátní kostka nad ledem, úchvatná světelná show – to vše je v nabídce.

Šampionát ve Finsku slibuje parádní podívanou. Minimálně zázemí obou stadionů – v Helsinkách i Tampere – je na nejvyšší úrovni. Je znát, že v zemi tisíce jezer hokej berou fakt vážně. Zbrusu novou arénu v Tampere okusí i Češi, kteří se zde představí v sedmi zápasech své skupiny, mimo jiné i proti domácím Finům. Teď už jen doufat, že se na ochozy dostanou narozdíl od minulého MS fanoušci.

Nokia Arena se začala stavět v lednu 2018 a o víkendu už hostila úvodní dva zápasy, ve kterých se představily dva domácí celky. Stadion totiž bude využívat tamperský tým Tappara i Ilves. Nejprve se role hostitele ujala Tappara a nutno říct, že to pro ni povedená premiéra nebyla, prohrála 3:6. Druhý den si role městští rivalové vyměnili a rozdali si to znova. Vysokou porážku 0:7 si ale do tabulky tentokrát piřpsal Ilves.

Zatím si tedy stadion drží průměr osmi branek na zápas. Kdyby vydržel i do následujících duelů, diváci se určitě zlobit nebudou, jen ať góly padají do správné sítě.

Na tribuny se vejde 13 455 lidí a součástí arény jsou i komerční prostory, kasino a hotel. „Zážitek návštěvníků se radikálně změní, jelikož jsme využili nové digitální platformy a technologie,“ říká Tommi Uitto, prezident mobilních sítí Nokie. „Stadion není jen umělecké sportovní dílo, ale i kulturní a byznysové,“ dodává.

A jak vůbec vznikl název stadionu? To je jednoduché. Společnost Nokia patrně zná úplně každý, spousta lidí si ji spojí především s telefony, ale i tím, že jde o finskou značku. Navíc Nokia vznikla v roce 1865 právě ve městě Tampere.

