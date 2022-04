Vrána zase pálí. Výjimečný hráč, hlásí Nedvěd a chystá seznam na MS

V boji o místa pro mistrovství světa přituhuje. Hráči z Evropy mají teď v Ostravě poslední šanci urvat pro sebe pozici. Pak už do reprezentace pomalu začnou proudit ti, kterým končí sezona NHL. Otazník visí nad Filipem Zadinou nebo Jakubem Voráčkem. Pokud se na poslední chvíli nezraní, jistí mají být Tomáš Hertl nebo Jakub Vrána. Ten chytil po operaci ramene výbornou formu. „Rozdílový a výjimečný hráč,“ těší se na útočníka Detroitu generální manažer Petr Nedvěd.

Působí spíš tichým dojmem. Jakub Vrána nikdy moc nevyhledává hloučky novinářů, aby si s nimi vyprávěl. Přesto když nastoupil na posledních dvou světových šampionátech, přitahoval hodně pozornosti mimo led. V roce 2019 ho Miloš Říha posadil, když se mu nezdálo, jak plní defenzivní úkoly. Před rokem se hodně mluvilo o Vránově jasném vzkazu, že jede do Lotyšska pro zlato.

Věta výrazně zneklidnila trenéra Filipa Pešána. „Taky jsem jasně řekl, že šlo čistě o názor Jakuba Vrány, ne celého realizačního týmu. Chtěl jsem, aby si hráči uvědomili, že asi nevyhrajeme každý zápas a zlato nám nedonesou na hotel,“ vysvětloval pak.

Jakub Vrána v NHL Zápasy: 319 Góly: 97 Asistence: 89 b Body: 186 Střely/zápas: 2,16

Navíc i v Rize mělo být jednou blízko, že Vrána nenastoupí. Ofi -ciálně šlo o problémové rameno (se kterým musel nakonec na operaci), ale zdroje deníku Sport tehdy říkaly, že spíš si kouč Pešán maloval sestavu bez něj. Po poradě celého realizačního týmu ho na zápasovou soupisku nakonec zase ukotvil.

Pokud nepřijde u Vrány problém se zdravím, měl by přiletět na třetí reprezentační turnaj v řadě. Sluší se připomenout, že na poslední akci dorazil i bez smlouvy. „Vidím v tom obrovské plus, klobouk dolů před každým, kdo k reprezentaci přistupuje takhle. Jsme hrozně rádi, že Kuba chce reprezentovat, je to výsledek, jak je v hlavě nastavený,“ vyzdvihuje jeho přístup generální manažer Petr Nedvěd.

Příslib od něj má i teď. Vrána by tak měl nastoupit pod třetím reprezentačním trenérem a podle zpráv z Detroitu má výbornou formu. „Je to chlap, který dokáže dát gól vyloženě z ničeho,“ pronesl pro server The Athletic jeho spoluhráč Sam Gagner.

Red Wings už nejsou na dně NHL, ale pořád to na play off nestačí. Porážek je hodně, řeší se výměna trenéra pro příští ročník. Vrána je ale v tuhle chvíli borec, který naplňuje fans optimismem. Až bude zdravý celý rok? Konečně zase bomber, který může jít pro čtyřicet gólů. Detroit tomu