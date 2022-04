Gólmani pro MS: posily ze zámoří i borci z Evropy. Nejblíže je Vejmelka

Jací gólmani by mohli chytat na MS? • FOTO: koláž iSport.cz

Každoroční otázka, kterou když z pozice trenéra reprezentace zodpovíte správně, akcie na úspěch rapidně vzrostou. Naopak když se netrefíte, způsobí to dalekosáhlé potíže. Letos je gólmanská paleta obzvlášť barevná. Vůbec to není tak, že by jedno čnělo nad ostatními. V současnosti je v týmu trojice Petr Kváča, Štěpán Lukeš a Marek Langhamer. Na 99 % se tato trojice brzy rozpadne. Kdo je tedy ve hře?