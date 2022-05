Největší hvězdy MS ve Finsku: lídr Česka nebo nejlepší nováček NHL

Video se připravuje ... Je to tady, startuje 86. mistrovství světa v hokeji. A že bude na co koukat. Účast potvrdilo několik zámořských hvězd, které posílí takřka všechny národní výběry. Tím pádem mohou na úspěch pomýšlet i země, kde by se to dopředu neočekávalo. Silně posílilo Německo, nesmírně kvalitní celek ukážou Švýcaři. Silné, jako už tradičně, budou výběry Spojených států a Kanady. Tohle je výběr 10 nejzajímavějších tváří turnaje.

Tomáš Hertl Česko útočník San Jose 28 let 82 zápasů, 64 bodů (30+34) Má za sebou, z hlediska kariéry, klíčový ročník. Končila mu totiž smlouva a tak si potřeboval výkony vylepšit pozici před vyjednáváními. Splnil to dokonale, hrál skvěle, v první části sezony především on držel Sharks nahoře svými výkony. Zároveň byl dlouho hlavním terčem spekulací, do jakého celku zamíří. Nakonec se Hertl řídil heslem: Všude dobře, doma nejlíp. Podepsal osmiletý kontrakt ve stávajícím působišti, a pokud ho dodrží, bude mu na jeho konci šestatřicet let. Jde o jasně největší hvězdu českého celku a jednu z největších hvězd šampionátu. „Je to nás to-go guy,“ pronesl s úsměvem generální manažer Petr Nedvěd. Hertl jako legenda Sharks? Nebojí se hrát v prostorách, kde to bolí, chválí Eliáš Video se připravuje ...

Rasmus Dahlin Švédsko obránce Buffalo 22 let 80 zápasů, 53 bodů (13+40) Jednička draftu z roku 2018. Už to samo o sobě značí kvalitu, není pravidlem, aby nejvýše draftovaní borci na světových šampionátech startovali. Ano, lze namítnout, že švédský obránce je zatím zklamáním, že nedosahuje výkonů, které se mu předurčovaly. Je třeba však mít na paměti, že hraje v Buffalu, kde v posledních letech nefunguje snad ani vysavač při úklidu šaten. Navíc je Dahlin pořád mladý, je mu teprve dvaadvacet let a jako obránce se do nejlepších let teprve dostane. Na mistrovství letí s velkou chutí, protože sezona v dresu Sabres přinesla další velké zklamání. Jednička draftu 2018 Rasmus Dahlin • Foto profimedia.cz

Seth Jones USA obránce Chicago 27 let 78 zápasů, 51 bodů (5+46) V létě podepsal v Chicagu megalomanskou smlouvu na 9 milionů ročně a měl se stát tváří změny, která u Blackhawks proběhne. Nestalo se. Tedy, zatím. Chicago stále tápe a propadá se hlouběji, play off se v tamním hokejovém městě nehrálo už druhý rok za sebou. Vinu nelze házet na Jonese, ale čekalo se víc. Na nadcházejícím finském klání však bude jednou z největších hvězd. Jde o borce, který by se za normálních okolností vměstnal i do americké nominace na Olympijské hry, tedy mezi absolutní špičku své země. A upřímně, každý, o kom se tohle dá pronést, bude na MS patřit k hlavním jménům. Obránce Chicaga Seth Jones bude reprezentovat USA na mistrovství světa ve Finsku • Foto profimedia.cz

David Krejčí Česko útočník Olomouc 36 let 51 zápasů, 46 bodů (20+26) Na nejdůležitější pozici centra má česká reprezentace vystaráno. Dvojice Hertl a Krejčí, to je záruka kvality, v podstatě jde jen o to, v jaké lajně nastoupí. David Krejčí v dresu Olomouce pozvedl celou soutěž. Zase byl v extralize muž, na kterého se tzv. chodilo. Učil mladší parťáky, plnil stadiony a především rozdával geniální přihrávky, jak je jeho dobrým zvykem. Přestože je mu už šestatřicet, stále má nespornou výkonnost. Boston, jemuž tak chyběl v základní části, by mohl jen vyprávět. Velká otázka u Krejčího nyní zní, kde bude hrát příští rok. Otevřené má všechny možnosti. Co musíte vědět o české nominaci na MS: Černochův Survivor a Hertl jako spasitel Video se připravuje ...

Juraj Slafkovský Slovensko útočník TPS/Liiga (Finsko) 18 let 31 zápasů, 10 bodů (5+5) Tenhle hokejový zázrak nelze vynechat. Osmnáctiletý mladíček z Košic, jenž sedmi brankami v sedmi zápasech střelecky ovládl olympijské hry a zařídil pro Slovensko nečekaný bronz, se bude chtít před draftem ukázat i na světovém šampionátu. Pravdou je, že za sebou nemá v klubu bůhvíjakou sezonu z hlediska čísel, ale to není zas tak podstatné. Pod Craigam Ramsaym mu to prostě jde. Otázkou je, zda dokáže při poslední příležitosti, kde budou přítomní skauti NHL, ještě vylepšit svou pozici natolik, že by se mohl stát nejvýše draftovaným Slovákem. Nyní tuto pozici drží Marián Gáborík, jenž byl v roce 2000 Minnesotou vybrán jako třetí. Juraj Slafkovský se svým olympijským bronzem • Foto Michal Beránek/Sport

Thomas Chabot Kanada obránce Ottawa 25 let 59 zápasů, 38 bodů (7+31) Ach, ta zranění. Kanadský ofenzivní obránce na ně trpí, kdyby jich nebylo, je jeho kariéra mnohem dál. I tak lze však s klidem prohlásit, že z hlediska hokejových dovedností je to jeden z nejšikovnějších zadáků v současné NHL. Od chvíle, co do ligy vtrhnul je ve druhé desítce, co se týče průměru bodů na zápas. Už se dokonce na dvou šampionátech představil, velké jméno si udělal v roce 2019 na Slovensku, kde patřil ke klíčovým hráčům stříbrného kanadského celku. Naprosto stejná role se od něj očekává nyní. Jen s tím dodatkem, že cílem bude o stupínek umístění vylepšit. Thomas Chabot během MS 2019 proti Česku • Foto Barbora Reichová / Sport

Drake Batherson Kanada útočník Ottawa 24 let 46 zápasů, 44 (17+27) Další kanadský klenot z hlavního města, tentokrát však, pravda, trochu skrytý. V Bathersonovi však dřímá obří talent, což vedení Senators v posledních letech velice rádo kvitovalo, byť ho na draftu vybralo „až“ ve čtvrtém kole. Největší pozornost přitom byla vždy upřena jiným směrem, třeba na Bradyho Tkachuka, Tima Stützleho, nebo Joshe Norrise. Nicméně poslední ročník jasně ukázal, že se s Barhersonem, jenž se narodil v americkém státě Indiana, musí počítat. Skoro bod na zápas a dominantní výkony přitáhly pozornost. Když mu vydrží zdraví, může se s klidem zařadit mezi smetánku ligovou a nyní také tu turnajovou. Útočník Ottawy Drake Batherson slaví gól • Foto ČTK / AP / Justin Tang

Matt Barzal Kanada útočník NY Islanders 24 let 73 zápas, 59 bodů (15+44) Má obrovskou motivaci. Jednak jeho jediné představení na světovém šampionátu skončilo čtvrtým místem v roce 2018, ale hlavně má za sebou mizerný ročník. Islanders absolutně nepotvrdili prognózy a namísto další snahy získat Stanley Cup kompletně vyhořeli. Odnesl to trenér Barry Trotz a velká kritika se snesla i na Barzala. Nepovedenou sezonu si proto bude chtít spravit ve Finsku. Bude se na co dívat, to je jisté. Jde o naprosto elitního bruslaře schopného si gólové příležitosti připravit vyloženě jen svým rychlým pohybem s kotoučem. Forvard, co se rád pomazlí s pukem a je ochotný při každé situaci něco individuálně vymyslet, bude ozdobou turnaje. Matt Barzal během utkání proti Tampě • Foto Reuters

Timo Meier Švýcarsko útočník San Jose 25 let 77 zápasů, 76 bodů (35+41) Už to není třeba tolik připomínat, ale stejně to pro jistotu uděláme i tentokrát. Pozor na Švýcary, berte je vážně! Už to dávno není ani outsider, ani černý kůň, ale reálný favorit celého turnaje. Zvlášť, když jejich soudržnému a kvalitnímu celku hráčů z Evropy dorazil vlít další krev do žil Nico Hischier, Pius Suter a hlavně pak křídelník z Kalifornie Time Meier. Ten má za sebou jedinečný ročník, kdy potvrdil příslušnost k ligové elitě, co se týče schopností ofenzivně produkovat. Hlavním příkladem budiž jeho pětigólová show z ledna proti LA Kings. „Zážitek na celý život,“ smál se tehdy. Helvétský kříž bude doufat, že podobná představení ukáže i ve Skandinávii. Timo Meier posílí švýcarskou reprezentaci na světovém šampionátu • Foto Reuters