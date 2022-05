Anketa hvězd o šancích Čechů na MS: věří v medaili! Co říkají na Jalonena?

Video se připravuje ... Dlouhé čekání na medaili se táhne už od bronzového MS v hokeji v roce 2012. Prolomí ho na finském šampionátu letošní výběr, který poprvé na velké akci povede finský stratég Kari Jalonen? A pokud ano, jakou medaili Češi získají? A co Jalonen a jeho herní styl? Tyto otázky jsme položili devíti vybraným hvězdným expertům mezi nimiž najdeme vítěze Stanley Cupu, olympiády i mistrovství světa.

Dominik Hašek olympijský vítěz 1998, vítěz Stanley Cupu 2002, 2008 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „Ano, a tipnu si stříbro. Příprava podle výsledků i předvedené hry byla nejlepší, co si pamatuju. Očekávání jsou vždycky velká, letos jsou ještě větší po výborných výkonech v přípravě. Mužstvo vypadalo velmi týmově, ti kluci nejen, že věděli, co mají dělat, ale předváděli to i na ledě. Věřím, že to vydrží. Ani jeden z brankářů na velkém šampionátu ještě nebyl, ale mají zkušenosti ze zámoří a jsou zvyklí chytat pod tlakem. Myslím, že půjdeme do turnaje se dvěma gólmany, bez jasné jedničky. Až během něj se rozhodne, koho dají do play off. Zápasů bude hodně, je to i lepší.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Když mluvím s lidmi kolem týmu, všichni si to pochvalují. I Jalonenův přístup. Neslyšel jsem na něj žádnou kritiku. Zdá se, že kluci věří tomu, co jim trenér říká, a dělají to. Zatím to ale byla jen příprava, až teď začnou přijíždět nejlepší hráči i jiným zemím. Turnaj bude o stupeň náročnější. I my máme nějaké hvězdy, mistrovství světa se však vyhrává týmovou prací. A není vůbec podstatné, jestli bude nejlepší střelec Hertl, nebo Vrána.“

Pavel Patera olympijský vítěz 1998, mistr světa 1996, 1999-01 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „V medaili věřím, ale těžko říct, jaká bude. Tým je poskládaný výborně. Kluci mají sebevědomí, takže klidně řeknu, že budeme první. Šance tam je. To sice říkáme každý rok, ale mužstvo vypadá dobře a může být ještě silnější. Vidím to hodně zvenčí, nicméně na každou pozici někoho potřebujete, a tak to v týmu taky je. Máme dvě dobré ofenzivní lajny, stejně jako hráče na oslabení, kteří budou soupeřům brát energii. Může se stát cokoli.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Takhle je to všude ve světě, proč bychom nemohli mít na střídačce Fina, když Finové jsou teď úspěšní. A pokud je úspěšný s tímhle stylem, nejsem proti. Přípravných zápasů jsem moc neviděl, těším se až na mistrovství. Hra třeba není až tak atraktivní, přináší však výsledky, a to je podstatné.“ RENTGEN: Jak bude vypadat hra Čechů na MS? Kompaktní zanďour. Nikdo nesmí vypadnout Video se připravuje ...

Jan Klapáč mistr světa 1972 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „Doufám, že medaili přivezeme. Aspoň bronzovou. Vnější dojem mám takový, že tým je dobře poskládaný, vytvořila se parta, která má vnitřní soudržnost. A po celkem, řekl bych, překvapivých výsledcích v přípravě má dost sebedůvěry k tomu, aby mohla uspět.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Přiznám se, že věřím našim trenérům. Kvůli mentalitě českých hráčů a tak dál. Možná že změna přinese pozitivní výsledky, naruší se stereotyp, jehož čeští trenéři využívali. Ale zatím uplynula krátká doba, aby se dalo posoudit, jestli je Jalonen přínosem, nebo ne. Přiznám, že mě trošku překvapilo, že jsme sáhli vedle, domníval jsem se, že najdeme našeho trenéra. Herní styl je osobitý, výsledky však vypadají sympaticky. Jalonen přinesl jiný pohled i určitý respekt. Už tím, že je cizí trenér. Půjde taky o to, jak bude s týmem komunikovat, ale zatím se to jeví zajímavě.“

Jan Hlaváč mistr světa 1999, 2005 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „Myslel jsem už loni, že medaili přivezeme. Letos přišly velké změny, hraje se úplně jiný systém a vypadáme zase dobře. Budeme věřit, že se to třeba povede. Tým je obecně ještě lepší než loňský, ubyli Rusové, tedy velký soupeř. Chtělo by toho využít. Nový systém není nic pěkného na pohled, ale vůbec se nedivím. Hrál bych to taky.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Jalonen přinesl jiný pohled už tím, že přišel zvenčí. Jeho styl je účelný, nemůžeme si myslet, že někoho převálcujeme útočným hokejem, na to ten tým asi není. Přesilovku bychom měli mít slušnou, jinak budeme čekat ve středním pásmu na chyby. Tohle je možná správná taktika na mistrovství světa. Pokud budeme hrát tak, jak to Jalonen nastavil, je šance zvítězit v každém zápase. Za dobrých časů jsme taky hráli obranu, s levým křídlem dozadu. Na krátkodobých turnajích se tohle osvědčilo, je dobré, když si to nachodíte, pak už to dokážete hrát. Chtělo by to, aby se už něco přivezlo.“ Není to o jménech na papíře, šance na úspěch je, hlásil Červenka při odletu na MS Video se připravuje ...

Viktor Ujčík mistr světa 1996, 1999, 2001 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „Musím najít křišťálovou kouli… Ano, věřím v medaili, netroufnu si tipovat jakou. Každá pro nás po těch hluchých letech bude úspěchem. Jen hráčům přeju, ať jim po celou dobu vydrží zápal a nadšení pro systém, protože to bude rozhodovat, jestli mistrovství skončí úspěchem, nebo ne. Je vidět, že mužstvo bylo vybíráno hlavou, každý má svou roli. A když to těm, co mají chodit na přesilovky, třeba úplně nepůjde, najdou se jiní, kteří jsou schopní zaskočit. Tým má určitě sílu a věřím mu.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Jalonen je určitě úspěšný trenér. Zažil jsem ho tři roky v Oulu. Mluvil finsky, měli jsme asistenta, který nám překládal do angličtiny. Je mužem na svém místě, byť moje krevní skupina úplně není. Ovšem to je dáno i tím, že jsem ho zažil jako svého prvního nečeského trenéra. Naše a finská mentalita taky není úplně stejná. Na můj vkus bylo moc mítinků, ale to každý bere jinak. Na druhou stranu, když se člověk chce posouvat v detailech, zjevně nějaké porady být musí. Každopádně v zápasech před mistrovstvím světa si hráči ověřili, že funguje systém, který do nich Jalonen vštěpuje, pokud ho dodržují a odjezdí zápasy po zadku. Můžou s ním být úspěšní a věřím, že si to přenesou do šampionátu.“

Tomáš Vlasák mistr světa 1999-01 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „Příprava vypadala velmi dobře a mohlo by to klapnout. Skvělé by bylo zlato. Co si budeme povídat, medaili potřebujeme. Zatím se mi projev týmu líbil a co jsem cítil z vyjádření hráčů, jde to dobrým směrem, a věřím, že to vydrží i na mistrovství světa. Už jsme byli svědky toho, že příprava proběhla skvěle a pak nic. Teď myslím, že to vyjde.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Tvrdím, že český nároďák nemusí vždycky dělat jen Čech. Zvlášť v naší situaci, kdy jsme tak dlouho bez medailí, navíc ve sportu, který je pro nás tolik důležitý. Co jsem viděl tréninky, jsem přesvědčený, že Jalonen je ta osoba, která by měla pomoct. Jeho systém se mi zamlouvá. Kluci jsou pohromadě, nikdo není rozlítaný. Pochopili to a věřím, že by to mohlo přinést úspěch. Je důležité už konečně nějakou placku udělat.“ Co musíte vědět o české nominaci na MS: Černochův Survivor a Hertl jako spasitel Video se připravuje ...

Martin Prusek mistr světa 1999 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „Každá medaile by byla dobrá. Týmu věřím, vypadá dobře složený. A když budou kluci hrát dozadu tak dobře jako doteď, šance na medaili je. Líbí se mi brankáři, nová krev. Karel Vejmelka vypadá opravdu výborně, sebevědomí z NHL mu obrovsky prospělo. Klobouk dolů. Aby se v první sezoně hned dostal do prvního týmu? Musí mít štěstí, ale taky musí být připravený. A on byl.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Fandím českému hokeji, takže i Jalonenovi. Chci, aby měl tým úspěch a zase nás bral svět. Jalonen je odborník, tým hraje dobrý defenzivní hokej, každý ví, co a jak. A je to založené na bruslení. Kdo nebruslí, může být šikovný, jak chce, ale bez bruslení to nestačí.“

Marek Malík bronz z olympiády 2006, 3. místo Světový pohár 2004 1. Přivezou čeští hokejisté medaili, a jakou? „Letos by to mohlo cinknout, jakákoli medaile by v naší situaci byla pecka. Psychika musí být na vysoké úrovni, když se vyhrávalo. Mix vůbec není špatný. Líbí se mi, že se vsadilo i na gólmany, kteří zatím sice nemají mezinárodní zkušenosti, ale mají výbornou formu a celou sezonu se jim dařilo. Celkově má mužstvo od každého něco, je vyvážené. Být tam ještě víc mladších kluků by bylo super, ale asi je nemáme. A vypadá to, že vybraní kluci sedí do systému, jaký chce trenér hrát.“ 2. Fandíte trenéru Jalonenovi? Co říkáte jeho hernímu stylu? „Fandím poctivé práci. Jeho systém a hokej sice není moc záživný, ale nese výsledky. Třinec hrál podobný styl. Je otázka, co chceme. Hrát hezký hokej bez úspěchu, nebo se přiklonit k účelnějšímu hokeji? Já sice býval defenzivnější obránce, ale jsem zastáncem otevřenější hry. Ať to není striktně autobus ve středním pásmu. Je to mistrovství světa, na krásu se nehraje. A hlavně – vsadili jsme na trenéra, který má nějaký styl, to bychom měli akceptovat. Než řešit, jestli se mi to líbí nebo ne, by bylo lepší trenéra a kluky podpořit. Jdou se rvát za naši republiku a potřebují maximální podporu.“ Zimák: Vejmelka Dostal Langoš. Pomůže Pastrňák k medaili? Video se připravuje ...