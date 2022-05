Říha o Pastrňákovi: Geniální hráč. Souhra s Krejčím? Úplný extrém

Takřka celé Česko s napětím vyčkávalo, jak si David Pastrňák povede po čtyřech letech znovu v dresu hokejové reprezentace. Na výkon útočníka Bostonu byl zvědavý také trenér Miloš Říha, který ve studiu iSport.cz sledoval zápas s Lotyšskem. Už před utkáním věřil, že pomůže české mužstvo nastartovat, což se snajprovi Bruins náramně povedlo. Lotyše pomohl zdemolovat 5:1 „Vnesl do týmu obrovskou kvalitu a dal ráz celému zápasu. Skvělá podívaná,“ uznal současný kouč Plzně.

Veškeré nedostatky předešlých výkonů na mistrovství světa už nemusel rozebírat. Miloši Říhovi stačilo prvních dvacet minut utkání Česka s Lotyšskem, aby si upevnil své přesvědčení o Davidu Pastrňákovi a jeho rychlém a obrovském přínosu pro národní tým. Společně s hokejovým expertem deníku Sport Janem Denemarkem si někdejší reprezentační asistent trenéra oproti předchozímu mizernému výkonu s Rakouskem českou hru s hvězdou NHL v prvním útoku náramně užíval.

„Ve zlepšení naší hry vidím jednoznačně Pastovo posílení. Je to geniální hráč, který mění rytmus hry. Nepoznáte, jestli zrovna střílí, nebo přihrává. V opravdu každém střídání se dostal do situace, kdy měl střeleckou příležitost, nebo ji vytvořil pro spoluhráče. S nimi hraje podle vzniklé situace. Už to nejsou žádné nacvičené formace, tohle je hráčská genialita, kterou se nenaučíte“ řekl Říha s úsměvem na tváři.

Vnímal, jak Pastrňák zkvalitnil celé mužstvo už od prvního střídání. Výrazně zviditelnil i Davida Krejčího . Zkušený český centr vedle svého bývalého spoluhráče z Bostonu ještě více ožil. V 19. minutě poslal o téměř deset let mladšímu střelci parádní přihrávku, kterou Pastrňák následně jen doklepl do branky. „To byl úplný extrém. Od Pasty galapředstavení,“ žasl Říha v roli experta studia iSport.cz.

Krejčí fantastickou přihrávkou našel Pastrňáka, ten si připisuje první gól na turnaji Video se připravuje ...

Představením nové elitní formace Červenka – Krejčí – Pastrňák se všichni bavili. Obzvláště skvělými kombinacemi, které čerstvá posila z NHL vytvářela s někdejším parťákem, se dívalo všem s nadšením. „Přístup byl úplně jiný. Víc se bruslilo, atakovalo… Viděl jsem i větší odvahu, byla znát třeba u gólu Michaela Špačka . Všechno odšpuntoval Pastrňák. Tahle Pasta chutná,“ řekl Denemark.

Z nového spoluhráče v prvním útoku může podle Říhy těžit i kapitán Roman Červenka. S devíti body nejproduktivnější hráč šampionátu už před Pastrňákovým příchodem byl hlavní hnací silou národního týmu. „Hraje výborný turnaj. Věřím, že v tom bude jenom pokračovat. Má tam Pastu, který ho určitě ještě posune. Otázka je, jak jim to půjde proti těžším týmům,“ zamyslel se čtyřicetiletý trenér.

Výběr kouče Kariho Jalonena rozhodl duel o důležité tři body díky masivnímu nástupu v první třetině, kdy nasázel Lotyšsku všech pět gólů. Byť se ve studiu iSport.cz hodně řešilo proházení útoků, hlavně stáhnutí Matěje Blümela z první formace a posunutí Hynka Zohorny do druhé, změna národnímu týmu přinesla úspěch. Jak Říha poznamenal, na české řádění, při kterém se konečně dokázal prosadit také Tomáš Hertl , nebyl včerejší soupeř schopen reagovat.

„Za pozitivního stavu se chtěli všichni ukázat. Proti Lotyšsku nám sedlo úplně všechno. První třetina byla z naší strany exkluzivní. Lotyši mají těžký silový beky. Puk posouvali hodně špatně na útočníky. Kumulovali tak na sebe tlak hrozně pasivní hrou a hrálo se jim čím dál hůř. Po první třetině přidali, zatímco my jsme ubrali. Ve zbytku utkání ale nic extra nezměnili,“ hodnotil zápas bývalý kouč Pardubic.

Miloš Říha o přínosu Pastrňáka: Demolice soupeře, v každém střídání měli šanci Video se připravuje ...

iSport.cz studio s Milošem Říhou po zápase Česko - Lotyšsko Video se připravuje ...

SESTŘIH z MS: Česko - Lotyšsko 5:1. O vítězi rozhodla drtivá první třetina Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:02. Zohorna, 04:58. Červenka, 06:41. Špaček, 16:30. Hertl, 18:56. Pastrňák Hosté: 41:01. Kulda Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Šimek, Sklenička, Jordán, Jiříček – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Vrána, Černoch – Špaček, Stránský, Flek. Hosté: Merzlikins (21. Šilovs) – Zile, Jaks, Rubins, Kulda (A), Sotnieks, Čukste, Bergmanis, Mamčics – Keninš, Balcers (A), Abols (C) – Džerinš, Dzierkals, Ri. Bukarts – Batna, Ro. Bukarts, Marenis – Smirnovs, Jelisejevs, Krastenbergs. Rozhodčí Fraser Lawrence (CAN), Sean MacFarlane (USA) – Andreas Weise Kroyer (DEN), David Obwegeser (SUI) Stadion Nokia Aréna, Tampere Návštěva 5711 diváků