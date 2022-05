Pastrňákovy momenty: exhibiční souhra, sebevědomí i zarputilost

Očekávaná posila z NHL splnila přání českých fanoušků. David Pastrňák zapadl rovnou do prvního útoku českého týmu a k demolici Lotyšska 5:1 přispěl asistencí a gólem po nádherné souhře. Co hvězdný kanonýr ve čtvrtek večer předvedl?

První střídání

Podle očekávání rovnou zapadl do první formace vedle nejlepšího kamaráda a osvědčeného parťáka Davida Krejčího. Na druhém křídle poměrně překvapivě setrval Roman Červenka. Trio bylo na ledě i při zahajovacím buly. Všechny české oči čekaly, copak David Pastrňák na ledě vykouzlí. A on se okamžitě dostal do superšance. Uběhlo patnáct vteřin, když si prohodil puk kolem obránce a ocitl se tváří v tvář gólmanu Merzlikinsovi. Napoprvé neuspěl.