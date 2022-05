Na Pastrňáka padla únava, i tak zářil: Musíme být lepší, neztrácet tak puky

PŘÍMO Z TAMPERE | Znovu hodně pomohl Česku k výhře. David Pastrňák dal při výhře nad Norskem 4:1 dva góly, hattrick pak odmítl, když nahrál před prázdnou bránu Romanu Červenkovi. Přitom po letu z Ameriky na něj padla únava z časového posunu: „Bylo to horší než minule, snad je to ale už za mnou a už přijdou jen lepší dny.“ Vlastně si ani moc nedovedete představit, že se začne cítit ještě lépe.

Bylo hodně důležité, že váš přesilovkový kanón načal Nory v 7. minutě a nemuseli jste se s nimi moc tahat?

„Vždycky je dobré dát první gól proti papírově slabším soupeřům. Pro oba týmy to navíc byl hodně důležitý zápas, o čtvrtfinále šlo nám i Norům, takže nějaká nervozita se objevila na hokejkách u nás i u nich. S hrou tedy ale spokojeni určitě nejsme, ovšem výsledek je pro nás dobrý.“

Norsko vás přehrávalo hlavně ve druhé třetině. Nebyli jste až moc pasivní?

„Souhlasím, tam nás při hře 5 na 5 přehráli obrovsky, měli tam pár zámků v obranném pásmu. Všechno vznikalo ale z našich chyb, ztráceli jsme hodně puků, nedrželi se v útočném pásmu. Proti Lotyšům jsme tam měnili pozice, byli silní na kotouči. Teď tam bylo hodně chyb při přechodu modré, přišla ztráta a hned šli proti nám. Je vidět, že spolu hrají už dlouho, hodně jmen se tam opakuje každý rok dokola, takže o sobě vědí. Byli ve druhé třetině rozhodně lepší.“

A třetí třetinu jste otevřel proměněným nájezdem, gólem na 3:0 a byl větší klid. Hned jste věděl, že pojedete po faulu sám?

„Jo, tohle zakončení dělám rád, zatím mi vždycky vyšlo. V NHL je to jen docela těžký, gólmani mě znají, musím to měnit. Ale tohle je moje oblíbená klička, led byl ještě dobrý po příchodu z kabin, tak jsem věděl, co udělám.“

Norský gólman se na NHL evidentně moc nedíval. Zbaštil vám to hezky...

„No, už mi to zbaštili i víc, když jsem se díval na opakovačku. (usměje se) Byl to důležitý gól, oni dali v přesilovce na 1:3, mohlo to být ještě stresující, kdybych nedal.“

Při power play jste pak mohl zkompletovat hattrick. Proč jste místo střely nahrával Romanu Červenkovi?

„Zasloužil si to, odvedl hodně práce.“

Na hattrick jste nemyslel?

„Ale ne, víte samozřejmě, že máte dva góly. Ale viděl jsem Červuse, tak jsem věděl, že mu budu nahrávat. Kdyby to bylo o gól, asi bych střílel, ale takhle jsem mu to hodil. Celkově mě ale mrzí, že nám hra 5 na 5 moc nevyšla, speciální týmy jsme měli výborné, oslabení skvělé, v přesilovce jsme dali důležité góly. Ale ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě musíme být lepší, neztrácet tolik puků ve střední zóně, ještě na tom zapracujeme.“

Ještě k tomu Červenkovi, po vaší nahrávce získal 11. bod, je to jeho rekord na MS. Hezky se na turnaji rozjel, co říkáte?

„Fakt? Červus hraje opravu dobře, má přehled, je silný na puku. Jen tak mu ho neseberete, stačí si najít místo a on vás někde najde. Pro mě je radost hrát s ním a s Krejčou, se dvěma hráči, kteří o vás vždycky vědí.“

Nepřišlo vám, že v závěru tam bylo až moc šarvátek?

„Oběma šlo o čtvrtfinále, oba věděli, že musí vyhrát. Tohle k tomu patří. My musíme zůstat disciplinovaní celých 60 minut, nějaká oslabení tam byla zbytečná, to si dovolit nesmíme.“

Zákrok na Matěje Blümela jste viděl?

„Neviděl, jen kluci říkali, že to bylo do hlavy. Mrzí mě, že se na to rozhodčí ani nepodívali. Ale to je na nich, snad bude Matěj v pohodě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:27. Hoff Hosté: 06:26. Pastrňák, 22:21. Vrána, 40:48. Pastrňák, 58:34. Červenka Sestavy Domácí: Arntzen (Haukeland) – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull – Rosseli Olsen, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes (A), Hoff – Fladeby, Salsten, Henriksen – Rönnild. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Pastrňák – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Flek, Černoch, Stránský – Špaček. Rozhodčí Frandsen (DEN), MacFarlane (USA) – Niittyla (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Nokia Arena, Tampere

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. Česko 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Norsko 5 1 1 0 3 12:18 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1

