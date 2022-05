Pasta vymačkal Nory, další show viděl i Pešán. Ale přišla i pasivní část

PŘÍMO Z TAMPERE | Navázat na výsledek a výkon z posledního utkání s Lotyšskem. Hlavní cíl, který před sebou Češi vytyčili do zápasu s Norskem. Povedlo se. Tým kouče Kariho Jalonena večerní duel zvládl. Vyhrál 4:1. Tentokrát to však nebyla taková ofenzivní mašina a gólostroj. „Nevadí, body bereme,“ hlásil forvard David Kämpf. Dvěma góly znovu zazářil David Pastrňák.

I ve druhém zápasu v Tampere nadchnul. Napoprvé David Pastrňák popravil Lotyše dvěma body, kdy spolu s parťáky z první lajny režírovali celovečerní biják. V sobotu proti Norům se na velitelskou židličku posadil sám.

V sedmé minutě Pasta otevřel brankový účet v přesilovce, když mu přihrával kdo jiný než David Krejčí. Další trefu pak zařídil ve třetí třetině. Hned v její první minutě byl v úniku faulován. K trestnému střílení se postavil sám. Brankáře Norů Jonase Arntzena zadarmo povozil na tobogánu. Naznačení kliky do bekhendu, hození rameny, klamný pohyb bruslí a frnk doprava, kde na něho koukala prázdná branka. Byl cítit, jak velký respekt z bombarďáka Bostonu gólman chytající za švédské Örebro měl.

Pastrňákův proměněný nájezd byl třetí českou trefou utkání. Tu prostřední, která byla nakonec taky vítězná, zapsal Jakub Vrána. Po čtyřech zápasech s kulatou nulou na bodovém kontě se forvard Detroitu konečně prosadil. Gól mu připravil Jiří Černoch. Taky tahle branka padla v početní výhodě Čechů.

SESTŘIH z MS: Norsko - Česko 1:4. Další Pasta show! Trefil se i Vrána Video se připravuje ...

„Nepovedlo se nám založit akci, museli jsme puk nahodit. Za brankou se nějak divně odrazil. Přijel jsem tam a sebral ho, nikdo mě nehlídal. Dopředu jsem se podíval, že za sebou mám Havrana. Hodil jsem mu to a on to parádně propálil,“ popsal akci Černoch, který parťáka našel parádní zadovkou.

Jinak ale Kari Jalonen se svými pobočníky s prostřední dvacetiminutovkou spokojený být nemohl. Jeho hráči byli nadmíru pasivní. Až přespříliš často pouštěli Nory z nory ven. Jen ve druhé třetině pomohla Karlu Vejmelkovi dvakrát tyčka. Při hře pět na pět se neprosazovali, jak by měli. „Tahle část zápasu se nám nepovedla, víme to. Hodně hráli u nás v pásmu. Měli jsme být aktivnější a snažit se přidat nějaké góly, místo toho jsme se zatáhli,“ doplnil Černoch.

Norové na Pastrňáka marně povolávali stráže, koule velké ráže z hole čísla 88 mohla zapadnout do norské kasy i potřetí. V jejich hře bez gólmana mohl klidně pálit a okouzlit hattrickem, místo toho ale puk naservíroval kolegovi Romanu Červenkovi. Z tribuny to vše sledoval také bývalý reprezentační kouč Filip Pešán.

Po chytré přihrávce Černocha vstřelil Jakub Vrána svůj první gól na turnaji Video se připravuje ...

Ve třetí části už Češi zase bezpečně dupali za důležitým vítězstvím. Poprvé se v sestavě týmu po příletu ze zámoří objevil David Kämpf. Měl několik šancí, síť ale nerozvlnil. „Dojmy jsou dobré. Měl jsem pár příležitostí, škoda, že se mi nepovedlo uvést se rovnou gólem,“ hlásil.

V lajně naskočil s Jakubem Vránou a Jiřím Smejkalem. „S Vráničem jsme spolu odehráli spoustu zápasů v mládežnických kategoriích. Snažil jsem se ho hledat, aby mohl využít svoji střelu.“

V tabulce skupiny B se Češi díky tříbodové výhře dotáhli na USA. Oba týmy jsou na deseti bodech. Národním tým má pětibodový náskok na Lotyšsko a Norsko, jednou nohou už je tak ve čtvrtfinále.

V závěrečných duelech je čekají už zítra právě Američané, po nich pak hned v úterý domácí Finové. „Až teď přijdou těžké zápasy. Teď přijdou týmy, se kterými se chceme měřit a porážet je. Budeme se snažit připravit nejlépe, jak můžeme,“ povídal po zápase Michal Kempný.

Krejčí zpátky do NHL? Jeden z Pastrňákových cílů ve Finsku, říká redaktor Sportu Jan Denemark Video se připravuje ...

