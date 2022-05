SESTŘIH: Česko - USA 1:0. Národní tým je ve čtvrtfinále, rozhodl Blümel

Góly

Domácí:

Hosté: 07:53. Blümel

Sestavy

Domácí: Swayman (Mann) – Megna, Se. Jones (C), Schmidt (A), Peeke, Hughes – Hartman, Galchenyuk, Boldy – Kuhlman, Bellows, Tynan – Meyers, Farrell, Gaudette – Lettieri, Lafferty, Watson (A) – Hayden.

Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Šimek, Sklenička, Jordán – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Špaček, Stránský, Flek – Černoch.

Rozhodčí

Lassi Heikkinen (FIN), Jeff Ingram (CAN) – Maxime Chaput (CAN), Nathan van Oosten (CAN)

Stadion

Nokia aréna, Tampere

Návštěva

5270 diváků