Proč se Češi na MS nakopli: faktor Boston, Vejmelka i nový bourák

Dostali facku. Pořádnou. V úterý čeští hokejisté šokovali prohrou 1:2 po nájezdech s Rakouskem. O pár dní později je už nálada lepší, tým Kariho Jalonena zvládl duely proti Lotyšsku (5:1) i Norsku (4:1). Proč? Jako hlavní faktor se nabízí příjezd Davida Pastrňáka, který nakopl celý tým. To ale není vše! Projděte si, co dalšího zvedlo ambice českého nároďáku.

Faktor Boston

Přijel nejlepší český hráč současnosti a týmu to rozhodně pomohlo. Před jeho příjezdem byla první formace s Blümelem, Krejčím a Červenkou silná, s Davidem Pastrňákem je ale dominantní. Když zapne, je to hodně cítit. Dovede se dostat do šancí, Krejčí vysílá na Pastrňáka náramné utajené nahrávky. Je radost sledovat jejich akce. Navíc jsou i produktivní, dávají góly. Rozehřáli se proti slabším soupeřům, teď USA a Finsko je donutí hru ještě trochu změnit, zrychlit, nemít puk tak dlouho.