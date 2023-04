Kempný: Absence Vrány? Jsem rád, že zase střílí góly. Prokázal kuráž

Je jasné, že sestava není nafukovací a nevejdou se do ní všichni. Nicméně, jak vnímáte absenci Jakuba Vrány?

„Jsem hrozně moc rád, že dokončil sezonu, jak dokončil. A že se vyhrabal z potíží, které měl. Párkrát jsme si psali, snažil jsem se ho nějakým způsobem podpořit, protože vím, že to neměl jednoduché. Zaplaťpánbůh za to, že teď dostal šanci v St. Louis. Myslím, že ji chytil za pačesy. Nemůžu komentovat, jestli tady bude, nebo nebude. Je to otázka spíše na trenéry, koho typově hledají do kádru. Jsem ale moc rád za Vrániče, že je zpátky a že hraje, jak hraje.“

Byla radost ho zase vidět střílet góly za St. Loius?

„Jo. Jak jsem řekl. Já si nedovedu představit, ani nevím, čím si prošel, čím procházel. To, že vyhledal pomoc, chce kuráž a tu on prokázal. Nebyl v lehké pozici, byl na farmě, dostával se v podstatě ze dna zpátky nahoru. Jsem moc rád, že se vrátil a hraje, jak hraje. Doufám, že se s ním v létě uvidíme a probereme to. Jsem za něj rád.“

Manažer Martin Havlát zatím oznámil pět posil z NHL, jak velká je to pomoc?

„Je to určitě super, na kluky se moc těšíme. Sám vím, jak náročná je sezona v Americe, odehrát 82 zápasů. Vím, že kluci mají chuť reprezentovat, což je super.“

Konkurenci vnímáte jako plus nebo byste měl radši „flek jistý“?

„Já to takhle neberu. Beru to jako celek, je to národní tým, čeká nás mistrovství světa a tým musí být co nejlepší, abychom uspěli. Konkurence byla, bude a vždy je. Jsem jedině rád, že kluci dorazí.“

Je už znát, že se bojuje o místo?

„Můžu mluvit za všechny, v šatně je super nálada. Máme skvělou partu a věřím, že kluci, kteří dorazí, nás skvěle doplní. Je to o tom, abychom to tvořili směrem k mistrovství světa.“

Ve výběru nejsou obránci Sklenička a Klok, kteří mají údajně namířeno do KHL. Jak vnímáte situaci kolem nich?

„Já úplně nevím, v jaké situaci jsou po sezonách. S klukama jsem nemluvil, nevím. My to bereme tak, že tady nejsou, budeme si muset poradit bez nich. Jsou to kvalitní hráči, ale říkám, my se soustředíme na to, co tady máme. A s tím budeme bojovat.“

Sám jste do zápasu proti Slovensku vlétl jako uragán, měl jste velkou chuť po play off?

„Jo, mám obrovskou chuť hrát zápasy. Sezona skončila hrozně moc brzo, jsem rád, že jsem tady a mohl jsem pomoct k vítězství.“

V sezoně jste sbíral hromady asistencí, dlouho čekal na trefu. Teď tři rány a hned 1+1...

(usměje se) „Já to tak nevnímám. Snažím se střílet v každém zápase, hledat nejlepší prostor, kde bych mohl dostat přihrávku a vystřelit. Nebo naopak nahodit puk přes prvního hráče a něco vytvořit pro útočníky. Snažím se řešit situace před sebou, že to dnes tak vyšlo, je i zásluha spoluhráčů.“

První reprezentační trefu si připsal obránce David Němeček. A pěknou, co jste na něj říkal?

„Krásně si najel a nádherně ho našel Vláďa Sobotka. Jsem za Davida rád. Když hráli Slováci bez brankáře, tak jsem to ještě zkoušel dávat Kučovi (Kučeříkovi) do prázdné, to nevyšlo. Škoda, zápisných mohlo být víc, potřebujeme to sbírat do kasy.“ (usmívá se)

Slovensko jste porazili 5:1, jaký to byl zápas?

„Myslím, že jsme do něj vstoupili dobře. Když budu brát celých šedesát minut, tak tam byly určité pasáže, kdy jsme nebyli tolik na puku, ale myslím, že jsme to odehráli slušně. Škoda nevyužitých přesilovek, měli jsme i pět na tři.“