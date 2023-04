Vrána na MS nejede! Podle agenta byl připravený dorazit, rozhodli trenéři

Na posledních třech šampionátech v sestavě nechyběl. Teď čtvrtou účast nepřidá.

Držitel Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem prožil turbulentní sezonu. V jejím úvodu vypadl na delší dobu ze hry, protože byl zařazený do asistenčního programu, jenž pomáhá hráčům se závislostmi a dalšími osobními problémy.

O co konkrétně šlo, nikdy nevyšlo najevo. Poté se vrátil do akce. Už ne v Detroitu, který o něj přestal mít zájem, ale restart prožil v St. Louis. „Sezonu zakončil velmi dobře, dařilo se mu. V týmu Blues to pro něj byl čerstvý začátek,“ uvedl Havlát.

Na šampionátu si ale nezahraje. Rozhodli se tak kouči v čele s Karim Jalonenem. „Má za sebou složitou sezonu, během které si prošel spoustou věcí. Takže se trenéři rozhodli, že mu nechají prostor, aby si vyřešil, co potřebuje a mohl se nachystat na další sezonu,“ uvedl Havlát v online tiskové konferenci s českými novináři.

Na přímý dotaz, jestli on by ho na mistrovství vzal, odpověděl: „Já jako hokejistu ho mám rád. Ale finální slovo mají trenéři. To je jejich rozhodnutí. Takže je třeba se zeptat jich,“ řekl Havlát. Do chodu reprezentace se vrátil někdejší model, v němž hlavní slovo má právě kouč.



O konkrétních důvodech nechtěl Havlát spekulovat. „Měl s Karim dlouhý rozhovor, kde si všechno vzájemně vysvětlovali. Kuba to, myslím, přijal dobře. S tím, že ten čas využije na přípravu,“ dodal GM reprezentace.



„Nechci žádnou mediální válku, rozhodnutí trenérů akceptujeme,“ hlásí Vránův dlouholetý agent Aleš Volek. „Co jsem s Kubou mluvil, byl připravený reprezentovat. Je zdravý, v St. Louis hrál velmi dobře, skvěle zapadl. Ale vždycky je to otázka zájmu trenérů,“ dodává Volek.



Podle něj Vrána pokaždé rád reprezentoval. „Jel, i když neměl smlouvu. Je to srdcař,“ tvrdí jeho agent.

Vrána má bronz z minulého šampionátu v Tampere. V této sezoně po úvodních patáliích pookřál, v St. Louis pobral 14 bodů (10+4) ve dvaceti utkáních.

Sám měl velký zájem na šampionátu startovat. Povolávací rozkaz ale nedostal. Teď už zpátky v Česku, dá si chvíli pauzu a začne se chystat na další sezonu. Má v St. Louis kontrakt ještě na příští rok.

Do přípravy před mistrovstvím se naopak zapojili gólman Karel Vejmelka (Arizona), útočníci Dominik Kubalík (Detroit), Martin Kaut (San Jose) a obránci David Jiříček a Stanislav Svozil (Columbus).