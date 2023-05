Postup po krachu? Slovenská teorie: může postoupit na úkor Česka

Nečekanou ztrátou s Kazachstánem (3:4 sn) si Slovensko zavařilo. Zdánlivě pohodový postup do čtvrtfinále mistrovství světa se pro tým, který obral Kanadu (1:2 sn) a trápil našlapané Švýcarsko (2:4), najednou těžce komplikuje. Svůj osud už Slováci nemají ve svých rukou, ani dvě výhry ve zbývajících zápasech jim v kalkulaci a souboji s Lotyšskem a Kazachstánem nemusí stačit. Teoreticky se však mohou posunout mezi osmičku nejlepších i na úkor Česka. V jakém případě?

Z nabízených variant je takřka nejdivočejší, ale stále reálná. Pokud Češi ztratí všechny tři zbývající zápasy – s Norskem, Švýcarskem i Kanadou, zůstanou na 10 bodech. Slováci (5 bodů) by museli naplno bodovat se Slovinskem a Norskem. Lotyšům (8 bodů) by v takovém případě stačily 2 body z duelů s Kazachstánem a Švýcarskem, protože Čechy porazili (4:3p). S tím, že by potřebné dva body sebrali Kazachstáncům (4 body).

„Možná ten bod s Kazachstánem bude nakonec zlatý,“ doufá slovenský útočník Libor Hudáček. Pravda, Pavol Regenda na 3:3 vyrovnával 182 sekund před koncem třetí třetiny, přičemž Slováci prohrávali už 1:3. Přestože na brankáře Andreje Šutova poslali 51 (!) střel.

A měli i neskutečné tutovky. Třeba Oliver Okuliar a Samuel Kňažko ve třetí třetině. Šutov už byl po dlouhém závaru v oslabení bezmocně na ledě, jenže ani Okuliar, ani Kňažko nedokázali puk do odkryté brány dostat. Okuliar střílel v těžké pozici ze záklonu do betonu a proti Kňažkově střele vytáhnul Šutov neskutečný zákrok lapačkou!

Obří šance Slováků! Brankář Kazachů betonem ukradl jistý gól Video se připravuje ...

„Ano, ukradli jsme bod,“ glosoval v rozhovoru se slovenskými novináři trenér Craig Ramsay. „Ale ne, nehráli jsme jako tým. Přitom jsme si hodně říkali o hrdosti obléct slovenský dres. O hrdosti na sebe samého na konci dne a o tom, že hrdou uděláme i naši zem na tento tým. Jsme spokojení s tím, že jsme bojovali a dokázali alespoň vyrovnat, jejich brankář byl tentokrát výjimečný. Ale i náš brankář musel předvést několik skvělých zákroků, aby nám dal šanci vyhrát. Někdy to tak je.“

V zápase bylo znát, že zejména talentovaní beci Šimon Nemec a Samuel Kňažko chtějí až moc. Z přemíry snahy dělali chyby v defenzivní činnosti. I na to Ramsay už před šampionátem upozorňoval.

„Šimon i Samuel se toho snažili dělat příliš. Cítili, jako by museli na svá záda vzít celý svět a potáhnout tým. Jsou to opravdu dobří hráči, mají před sebou skvělou budoucnost. I tohle je, bohužel, součástí jejich hokejového rozvoje, naučit se hrát jen svoji hru. Výborní hráči udělají skvělou akci, ale když ji budou cíleně hledat stále, tak dostanou do problémů sebe i tým.“

V tomto smyslu (nejen) s mladými beky také mluví. „Opravdu skvělí hráči zahrají čtyřicet dobrých situací a ne čtyřicet skvělých. Dostanou puk pryč, když mají. Dostanou ho z pásma, když mají. Dělají jednoduché věci a potom se objeví něco, že udělají opravdu skvělou akci. Ale to se musí vyčekat. Nemůžete ji přinutit, aby přišla.“

Zkušený obránce Mislav Rosandič mezi řádky připustil, že Kazachstán podcenili. „Jsou to šikovní hráči, prakticky všichni hrají KHL, žádná „sebranka“. Nebyli jsme připravení, měli jsme výpadky, chyběla trpělivost. Že jsi papírově lepší, ještě neznamená, že musíš i vyhrát. Jak jsme my sebrali bod Kanadě, tak oni nám sebrali dva. Musíme se stejně nachystat na každý zápas, ne je podceňovat. Ztratili jsme dva body. A pokud bychom postoupili, tak to bude o chlup.“

Jaké jsou matematické možnosti? Slovákům může nakonec stačit na postup i 8 bodů, ale zároveň už nemají osud ve svých rukou. Ani dvě výhry jim postup nezaručují. Musí spoléhat na výsledky soupeřů. Teoreticky je stále ve hře i Norsko (4 body), ale jeho šance je minimální.

Pokud počítáme s tím, že Češi s Norskem dnes nezaváhají (11.20), je v nejlepší situaci domácí Lotyšsko. K jistotě mu stačí 4 body ze zápasů s Kazachstánem a Švýcarskem. Mělo by 12 bodů a nikdo za nimi by je už nepřeskočil. Slováci mohou maximálně získat 11 bodů.

Slovensko tedy musí věřit, že Lotyšsko už získá jen 3 body. A zároveň bodovat naplno, vzájemný zápas s Lotyši mají Slováci lepší (2:1). Teoreticky jim může stačit i jedno vítězství. Ať už nad Slovinskem nebo Norskem. Měli by 8 bodů. Ale to by už Lotyši nesměli bodovat. Zároveň by Kazachstán musel prohrát se Slovinskem (7 bodů) a Norové prohrát s Českem i Kanadou (7 bodů).

Finiš základních skupin v každém případě slibuje solidní drama.