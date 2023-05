SESTŘIH: Česko - Norsko 2:0. Národní tým je ve čtvrtfinále, rozhodl Kubalík

Postup do čtvrtfinále? Hotovo, odškrtnuto. Česká hokejová reprezentace má už po pěti zápasech ve skupině jistotu, že si zahraje play off. Štempl na to dala sobotní polední výhra nad Norskem 2:0. O vítěznou branku se postaral Dominik Kubalík, pro nějž to byla už sedmá trefa na turnaji. Prosadil se také Jakub Flek. Zápas ovlivnila série oslabení ve druhé třetině, Daniel Voženílek byl vyloučen do konce zápasu.