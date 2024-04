Špaček: V AHL se puk nepůjčuje. Teď se talent chystá na premiéru v áčku

Narodil se v americkém Columbusu, poslední tři sezony odehrál za mořem. Ale pořád je to Čech jako poleno. Pozvánku do kempu před světovým šampionátem David Špaček tak trošku čekal, během sezony byl dvakrát v telefonickém kontaktu s manažerem Martinem Havlátem. „Ale i tak to bylo překvapení,“ tvrdí syn olympijského vítěze z Nagana. V pátek v Trenčíně si může zapsat první start za národní tým.

Dokážete posoudit, jak velká je vaše šance dostat se do finálního výběru pro MS v Praze?

„Půjdu den po dni. Dám do toho všechno a uvidím, jestli se tam dostanu. Vím, že na větším hřišti budu muset udělat jeden, dva kroky navíc. S tím se musím nějak vypořádat.“

Co konkrétně můžete nabídnout českému týmu?

„Neměl bych si to komplikovat. Musím dávat puky hráčům, kteří mají větší zkušenosti. Chci podporovat útok a hrát dobře do obrany.“

Na tréninku potkáváte tuzemskou elitu. Lepší hráče jste ještě vedle sebe a proti sobě neměl, že?

„Určitě. V AHL máme taky nějaké dobré kluky. Ale tady jsou nejlepší hráči, se kterými jsem doteď hrál. Kvalitu mají všichni. Hrají ty nejvyšší soutěže, což je znát.“

Ze zámoří jste se dostal do Bratislavy celkem rychle. Kudy jste to vzal?

„Jeden den jsme měli lékařské prohlídky a další pohovory s trenéry. Pak jsem se sbalil a jel. Řídil jsem z Iowy asi tři hodiny do Minneapolisu. Tam jsem přespal a druhý den jsem letěl do Amsterdamu. Odtud pak do Vídně, kam pro mě přijeli.“

Do play off jste se s farmou nepodívali. Proč?